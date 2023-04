Así es la nueva serie que preparan los creadores de Stranger Things para Netflix

Los hermanos Duffer se encuentran a punto de finalizar su primer y gran exitoso proyecto ‘Stranger Things’. Sin embargo, su relación con Netflix no termina ahí, por eso ya desarrollan un nuevo contenido sobrenatural que tiene por nombre ‘The Boroughs’.

Ahora cumpliendo rol como productores ejecutivos, los reconocidos hermanos apoyarán una historia realizada por el dúo de directores Jeffrey Addiss y Will Matthews conocidos por The Dark Crystal: Age of Resistance.

A través de un reporte del propio Netflix, se dio a conocer que la nueva serie relatará una pintoresca comunidad de jubilados en el desierto de Nuevo México, donde un grupo de héroes improbables deben unirse para derrotar a una amenaza de otro mundo de robar lo único que no tienen: tiempo.

Detalles de The Boroughs

Con el objetivo de convertirse en el próximo ‘Stranger Things’, Addiss y Matthews decidieron unirse a los Duffer para llevar este proyecto a cabo.

“Traen el equilibrio perfecto de corazón y horror a nuestra historia. No podemos esperar a que el público de todo el mundo desbloquee el oscuro misterio enterrado bajo la soleada fachada de The Boroughs”, dijeron. Hilary Leavitt también se unirá como productora ejecutiva bajo la bandera de producción de Upside Down Pictures de Duffers.

Por su parte, los hermanos Duffer señalaron: “Si bien los héroes de The Boroughs tienen algunos años más que los niños de Stranger Things, son un grupo de inadaptados igualmente adorables, y no podemos esperar a que te unas a ellos en una aventura que a su vez es aterradora, divertida y profundamente conmovedora”.

Este proyecto todavía se encuentra en fase de preproducción y se desconoce su fecha de estreno.