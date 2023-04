Reconocen trayectoria musical de la cantante Melina León

El portavoz alterno del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, Gabriel Rodríguez Aguiló, reconoció hoy, martes la trayectoria musical de la cantante Melina León, quien celebra sus 25 años de una prolífica carrera.

“Nos honra reconocer la carrera de Melina León, su exitosa trayectoria de 25 años en la música tropical. A través de sus interpretaciones, esta talentosa puertorriqueña ha dado voz y visibilidad a la lucha contra la violencia hacia la mujer”, destacó el portavoz alterno, Rodríguez Aguiló.

Su música ha trascendido nuestras costas isleñas, llevando la riqueza de nuestra cultura musical a soldados destacados en bases en Alemania, Inglaterra, Iraq, Turquía, entre otros. Melina fue la primera mujer latina en formar parte del evento Operation Season’s Greetings del Airforce y junto a músicos de la Banda de la Reserva de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y la Banda de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos en Europa deleitó a miles de soldados.

“Melina ha brillado en y fuera del escenario. Es conocida por su sensibilidad y compromiso social a través de su labor como portavoz de la Casa Protegida Julia de Burgos, institución dedicada a proveer albergue, protección y apoyo a mujeres sobrevivientes de violencia de género y a sus hijos. De igual forma, ha sido madrina del Hospital de Niños y Mujeres San Jorge y frecuentemente participa de eventos benéficos en Latinoamérica, el Caribe y Estados Unidos”, precisó Rodríguez Aguiló al hacerle entrega de la moción de felicitación.

“Me siento super honrada con este reconocimiento, esta celebración de trayectoria y de estos 25 años en los que he podido trabajar en lo que amo: cantar, llevar música, cambiar vidas a través de mis letras, componer y sentir que mis canciones pueden hacer un cambio positivo en las personas que las escuchan. Me siento afortunada, dichosa, honrada y agradecida con mi creador por permitirme hacer lo que amo y por darme la salud para poder seguir cantando con pasión y amor. Espero poder hacerlo por el resto de mi vida hasta que no pueda más. Me siento más que bendecida y agradecida con el público que lleva tantos años respaldándome, queriéndome y coreando mis canciones todos estos años. Son 25 años como solista, pero más de 35 años en esta industria musical en donde empecé a los 15 años. De igual forma, agradecida con mi familia, que siempre ha estado ahí para apoyarme. Gracias a mi mamá, mi hijo, mis hermanos, mi nieto y todos los que han dicho presente estos 25 años”, expresó Melina León sobre este reconocimiento.

El homenaje contó con la presencia del presidente del cuerpo, Rafael Hernández Montañez, así como de familiares y amigos de la cantante.