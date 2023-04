Alexandra Fuentes realiza carrera acompañada de su hija Miranda

La animadora Alexandra Fuentes realizó ayer, sábado, una carrera a beneficio del Hospital Pediátrico acompañada de su hija Miranda Bernier.

“¡Una carrera muy especial, acompañada de mi hija Miranda quién se esforzó hasta el final! @bernierfuentesmiranda Agradezco el cariño que nos brindaron durante la ruta y el respaldo de todos los participante al Hospital Pediátrico”, expresó Fuentes a través de sus redes sociales.

En noviembre de 2022, Fuentes corrió el maratón de Nueva York.

La actriz le dedicó la carrera a un grupo especial de personas. “Imposible haber llegado hasta aquí sin la ayuda de personas que creyeron en mí y me acompañaron en esta aventura. Por eso, a cada uno de ellos quiero dedicarle una parte del maratón. La salida se las quiero dedicar a mis padres y hermanos. Sin ellos nada de lo vivido hubiera sido posible. ¡Gracias por tanto amor! La ruta se la quiero dedicar a un grupo importante de personas que estuvieron a mi lado durante toda la preparación. Por último, la meta quiero dedicarla a mi esposo y a mis hijos. La razón por la que vivo y lucho día a día. Son ustedes mi verdadera inspiración para todo lo que hago en mi vida y Dios sabe las promesas incluidas en mis oraciones que acompañan el sacrificio de esta carrera. Los amo con el alma y sólo pienso en el momento de besarlos una vez cruce la meta”, expresó Fuentes a través de sus redes sociales.

Asimismo comentó que para lograr esta meta tuvo que realizar muchos sacrificios, entre estos, madrugadas, fatiga, lágrimas, dolor, etc.

“El valor de las cosas depende del esfuerzo que ponemos para lograrla y no ha sido poco lo que me ha costado prepararme para poder cruzar la meta, este próximo domingo en el maratón de New York. Muchas madrugadas, fatiga e incluso lágrimas cuando en la ruta final el dolor amenazaba con frustrar mis sueños. Pero Dios sabía que mi causa era mucho más que una carrera y puso su mano para sanarme, dándome la oportunidad de continuar mi camino”, añadió.