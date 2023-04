La actriz y comediante Mariam Pabón estalló en las redes sociales tras la actitud que recibió de una joven.

Esta comentó en un vídeo que colgó en Internet, que se sorprendió con la actitud de una joven luego que con su carro tocara el suyo.

“Aveces yo no entiendo por qué la gente hoy día tiene que ser tan pesada y desagradable. Me estaba bajando del carro, el viento sopló y tocó el carro de al lado. Me percato que hay gente en el carro y le dijo ‘disculpa’ y la niña que estaba adentro, una chamaca joven, me ha puesto mil caras”, dijo la artista.

“Me dio un coraje. Las ganas que me dieron fue de decirle ‘aprende modales caramba que hay que aprender modales en la casa uno’. Me sacó por techo, pero seguí andando”.

Mariam Pabón estalla en las redes sociales contra actitud de una joven. Mira el vídeo: