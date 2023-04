¿Estará Ke Huy Quan en la última película de Indiana Jones?

El éxito de Ke Huy Quan por su actuación en Everything everywhere all at once provocó el reencuentro del actor con compañeros del pasado como Harrison Ford o el director Steven Spielberg.

Sin embargo, con el regreso triunfal a la industria cinematográfica del actor vietnamita-estadounidense, muchos especulan que la ex estrella infantil de los 80′ pueda tener una participación en la nueva cinta de Indiana Jones, que se estrena este 30 de junio.

Recordemos que Ke debutó en el cine con la película Indiana Jones and the Temple of Doom, en 1984, donde personificó al joven Short Round, quien acompañó al aventurero homónimo.

¿Aparecerá Ke Huy Quan en esta nueva película de Indiana Jones?

Lo más probable es que no. Desde hace varios meses se han filtrado fotografías oficiales del rodaje, así como varios clips promocionales de la película, y en ninguna ha aparecido el actor recién ganador del Oscar, por la categoría a Mejor Actor de Reparto.

No obstante, el actor asiático ha manifestado su intención de participar en cualquier proyecto relacionado con su personaje, Short Round.

“Me encanta el personaje de Short Round. Es divertido y valiente y salva el de Indy. Si Disney o Lucasfilm alguna vez vienen a mí y me dicen: ‘Queremos hacer un spin-off de Short Round’, ¡estoy ahí, hombre! Me encanta ese personaje y sería increíble volver a visitarlo tantos años después”, dijo al medio estadounidense, Variety.

De manera que, entendiendo la tendencia de las compañías productoras en desarrollar historias nuevas con personajes ya conocidos, no sería impensable imaginar un futuro proyecto para la plataforma streaming, Disney Plus, sobre el carismático personaje de los 80.