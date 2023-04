Orquesta Sinfónica rinde tributo a mujeres en la música

La Orquesta Sinfónica de Puerto Rico (OSPR) rendirá tributo a mujeres compositoras en el concierto titulado “Mujeres en la música”, este sábado, 15 de abril, a las 7:00 pm en la Sala Sinfónica Pablo Casals en el Centro de Bellas Artes de Santurce (CBA).

El concierto será dirigido por la directora puertorriqueña Yabetza Vivas Irizarry. La actual principal oboísta de la OSPR, Ivonne Pérez, y la clarinetista Kathleen Jones, quien fuera principal clarinetista de la OSPR por sobre 40 años, participarán como solistas invitadas. El programa estará compuesto por obras de las compositoras puertorriqueñas Angélica Negrón y Johanny Navarro, y las compositoras norteamericanas June Kirlin y Amy Beach.

“A través de este concierto rendimos homenaje a grandes compositoras puertorriqueñas y estadounidenses. Mujeres que han dejado su huella en la historia de la música clásica. Me honro en liderar este concierto junto a nuestra orquesta, y dos grandes solistas.”, manifestó Vivas Irizarry, conocida por su enérgica presencia en el escenario y sus apasionadas interpretaciones.

El repertorio de la noche incluye el estreno mundial de la Suite Orquestal ¿Y los pasteles? de Johanny Navarro; el estreno en Puerto Rico de What keeps me awake de Angélica Negrón, y del Concierto doble para oboe y clarinete de June Kirlin; y dos movimientos de la Sinfonía en mi menor, Op. 32, “Gaélica” de Amy Beach. Las compositoras puertorriqueñas Angélica Negrón y Johanny Navarro se han destacado en los círculos de música clásica actual. Negrón ha recibido comisiones de orquestas de renombre como la Filarmónica de Los Ángeles, Filarmónica de Nueva York, y la Sinfónica de Seattle. A su vez, Navarro ha sido beneficiaria de Discovery Grant del programa Opera Grants for Female Composers de Opera América y comisionada por orquestas como la New World Symphony.

Los boletos para el concierto “Mujeres en la música” están disponibles a un accesible precio de $10.00 en la boletería del CBA y Ticketera.com.

Programa Concierto “Mujeres en la música”

Johanny Navarro, Suite Orquestal ¿Y los pasteles?

Angélica Negrón, What keeps me awake

June Kirlin, Concierto doble para oboe y clarinete

Ivonne Pérez, oboe

Kathleen Jones, clarinete

Amy Beach, Sinfonía en mi menor, Op. 32, “Gaélica”

I. Allegro con fuoco

IV. Allegro di molto