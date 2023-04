El avance oficial de la serie nos sumerge en un mundo sin orden con unos intrépidos repartidores en acción. La historia sigue el viaje del refugiado Sa-wol y el legendario repartidor 5-8, que se enfrenta al poderoso Grupo Cheonmyeong en una versión distópica de Corea, azotada por una contaminación atmosférica extrema que hace que las personas dependan de máscaras para respirar.

El retrato de un mundo desolado, consumido por la arena y la contaminación, en el cual vemos al aguerrido repartidor 5-8 - personaje interpretado por el reconocido actor Kim Woo-bin - con la icónica máscara, es el nuevo póster oficial de Black Knight.

Seúl, la vibrante metrópolis de antaño, hoy está enterrada en arena; y el oxígeno, antes disponible para todos, ahora se distribuye de acuerdo a la clase social. El código QR implantado en el dorso de la mano de cada persona se usa como sistema de clasificación, un claro recordatorio de la desigualdad social reinante.

En esta difícil realidad solo importa sobrevivir y Kim Woo-bin afirma que su personaje 5-8, es un repartidor que arriesga la vida para proteger camiones de entrega, de las personas que roban recursos esenciales como el oxígeno. Aquí, su fuerza es esencial para salir adelante.

Netflix comparte primer adelanto de Black Knight. / Foto: Netflix

En medio del caos, existen indicios de tecnología de última generación, lo que alimenta la intriga que rodea al universo de la serie. Además, el director Cho Ui-seok nos comparte qué capturó su atención y porqué tomó la decisión de realizar el proyecto:

«Al leer el webcómic por primera vez, el contexto me pareció muy innovador. No son los repartidores que conocemos, sino que estos enfrentan a los cazadores para entregar oxígeno y bienes vitales, lo que los hace esenciales para la supervivencia de la debilitada humanidad. La idea me atrapó».

Black Knight se estrena globalmente el 12 de mayo, solo en Netflix.