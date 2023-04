“La Burbu” sorprende a sus compañeros con confesión sobre su ropa interior

La animadora Angelique Burgos “La Burbu” suele sorprender a sus compañeros del programa radial “El Despelote” con sus ocurrencias al aire y esta vez no fue la excepción.

En medio de uno de los temas que tocan en el programa mañanero, la animadora le indicó a su compañero Rocky The Kid que la ropa interior masculina es mucho más cómoda que la femenina y le aseguró que llevaba puesto uno en ese momento.

Sin embargo, su compañero no le creyó por lo que la animadora se bajó sus pantalones y mostró la ropa interior que llevaba puesta.

“Son comodísimos, ahora mismo tengo un calzoncillo puesto”, expresó antes de mostrar su ropa interior en el segmento en vivo.

El momento provocó que sus compañeros se sorprendieran y explotaran en risas por la confesión de la animadora y modelo.

Burbu revela lo que le prohibieron hacer en su programa de TV

La animadora Angelique Burgos “La Burbu” cumplió el sueño de tener su propio programa de televisión del cual es productora ejecutiva, sin embargo, no todo salió como esperaba y tuvo varias restricciones al momento de ir al aire.

El pasado mes de febrero, en una entrevista que le realizó el comunicador Chente Ydrach, “La Burbu” reveló que se le prohibió decir la palabra “perra” al aire en su programa “Burbu Nite” luego de la controversia que surgió con la cantante dominicana “Tokischa” donde ambas hicieron la pose de comer en un plato para perros en el suelo.

“Yo no podía decir perra ahora en Burbu Nite y en Pégate Al Mediodía lo decía todos los días...pero con lo de Tokischa...lo del plato y la mier%$ y el vacilón ese como hubo una campaña negativa pues no me quería dejar que yo dijera perra porque se ofendieran y yo mis nenas no se van a ofender si ellas saben con la connotación que yo lo digo. Yo no lo digo que eres una perra sucia, asquerosa, sarnosa...eres una perra que bella. Esa es nuestra jerga, ellas la entienden, pasa que hay dos o tres que lo sacan de contexto”, expresó.

Del mismo modo, compartió que se siente más cómoda cuando la dejan lucir al natural como es ella y que cuando la tratan de “editar” sus resultados en TV no son iguales.

“Cuando me tratan de refinar mucho, me jodí o cuando me tratan de editar mucho y editas esa honestidad, esa espontaneidad pues me cancelas”, indicó. “Me he dado cuenta que cuando leo el (tele) promter no soy yo, no me quiero ni ver”, añadió.

La animadora compartió en la entrevista que el programa que tiene un formato por temporadas culminará este mes de febrero y reanudará con su segunda temporada entre los meses de mayo a agosto.