¿Irá Adamari López para Univisión?

Tras el despido de la actriz boricua, Adamari López, del programa matutino Hoy Día de Telemundo, continúan los rumores sobre el rumbo que tomará ahora su vida profesional.

El más reciente es la posibilidad de que la expresentadora pueda ser la próxima cara de la competencia de Telemundo en las mañanas, el programa de Univisión, Despierta América. Los rumores surgieron luego que People En Español reseñara hoy que López fue mencionada en un segmento presentado por Francisca Lachapel en el programa.

Relató Lachapel que fue invitada al evento anual The White House Easter Egg Roll en la Casa Blanca en Washington DC, al que asistió junto a su esposo y su hijo Genaro. Allí, según conductora dominicana, entre las más de 30,000 personas que asistieron, su esposo coincidió con la boricua y su hija Alaïa.

Adamari López junto a su hija Alaïa. (Instagram)

La presentadora compartió una foto de López y lamentó no poder retratarse con la actriz, sin embargo le prometió a los televidentes tomarse la foto con ella.

Sorprende que el programa de Univisión haya reseñado una de las actividades de López. Previo a su salida de Telemundo no se reseñaban sus múltiples actividades que acostumbra compartir la actriz sobre su día a día.

El pasado jueves a través de un comunicado la cadena Telemundo confirmó que la animadora puertorriqueña Adamari López ya no forma de la compañía tras 11 años frente a las cámaras de la cadena de televisión con base en Miami.

“Telemundo y Adamari López decidieron mutuamente que este es el momento oportuno para ella dejar su rol como presentadora de Hoy Día”, lee el comunicado de la cadena publicado por el medio People en Español.

“Adamari ha sido parte integral de las mañanas de Telemundo por más de una década, ayudándole a los hispanos a comenzar su día con personalidad encantadora y llena de alegría”, lee la comunicación.

“Estamos profundamente agradecidos por su continua dedicación a Telemundo y esperamos poder colaborar con ella en futuros proyectos”, añade la comunicación.

La presentadora se ha destacado en varias producciones de la cadena como Hoy Día a nivel de Estados Unidos.

Posteriomente, en un mensaje grabado y presentado durante el programa, López se dirigió a su audiencia para despedirse.

“Mi gente linda, con el mismo amor y cariño que he puesto desde el primer día hoy me toca comunicarles que tras una decisión en conjunto ya no les acompañaré cada mañana en Hoy Día a través de la que ha sido mi casa por más de 10 años, Telemundo. De este modo llega a su fin este hermoso capítulo que viví en estos últimos 10 años, más, sin embargo, pues no todo lo que hemos disfrutado y vivido en esta jornada como conductora termina. La misma me ha permitido ser parte de sus vidas, de informarles, de compartirles diferentes acontecimientos de mi vida, tales como la llegada de mi adorada princesa Alaïa, a quienes ustedes y yo hemos visto crecer”, comenzó compartiendo la también actriz.

“Les confieso que seguiré con las mismas ganas y energías para entretenerles y para trabajar y para seguir ofreciendo lo mejor de mí siempre. Gracias. Los quiero mucho”, finalizó su mensaje.