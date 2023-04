Emotivo mensaje de Sylvia Verónica Camacho en décimo aniversario de la muerte de su madre

Una imagen que muestra semejanzas fue publicada por la mujer ancla de Noticentro Fin de Semana, Sylvia Verónica Camacho. Se trata de una fotografía de su madre y otra de ella misma. La periodista completó la publicación con un emotivo mensaje sobre los 10 años del fallecimiento de su progenitora.

Además de un relato sobre el momento de la muerte de su madre, Camacho comparte una reflexión sobre el perdón.

“Hoy hace 10 años que mi mamá falleció. Recuerdo exactamente el día, irónicamente me preparaba para una entrevista de trabajo en Wapa. Mientras me arreglaba, sonó el teléfono, solamente me dijeron que fuera al hospital. Ya me imaginaba cuál era la noticia (era cuestión de tiempo para que eso pasara). Acto seguido llamé a Wapa para decir que no podía ir, sin dar detalles. Se arrastraban tiempos difíciles y su partida fue el trágico desenlace de sus acciones y malas decisiones. Fueron días emocionalmente intensos, pero de mucha paz. Hoy veo esta foto, y reflexiono en que heredé de ella justo lo necesario para sobrevivir a la vida desde pequeña y seguir luchando de adulta… ni más, ni menos. En el trayecto aprendí, que de las personas uno se debe quedar con lo bueno, lo malo se descarta para no repetir la misma historia y que aprender a PERDONAR alivia el alma, el espíritu y el corazón”, lee el mensaje publicado en la cuenta de Instagram de la periodista.

Camacho ha recibido mensajes de apoyo, tras publicar su íntima reflexión familiar. Uno de los comentarios fue de la presentadora de televisión, modelo y locutora de radio, Angelique Burgos, mejor conocida como “La Burbu”. “DTB mujer valiente”, comentó su compañera de canal de televisión.

La actriz Luisa de los Ríos le comentó “Gracias por compartirla, Sylvia! El tipo de madurez que ayudaría a muchos crecer…”. Mientras que su compañero de labores, Julio Rivera Saniel le envió su cariño. “Te quiero Sylvette”, comentó Rivera Saniel. Lo mismo que su colega Ada Monzón, entre muchos otros mensajes de apoyo.