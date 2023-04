Celebrarán en Caguas el Festival Florece 2023

Como evento cumbre de la industria del cannabis en Puerto Rico, llega la tercera edición del Festival Florece, el 20, 21 y 22 de abril en el Jardín Botánico de Caguas, con el propósito de aumentar la visibilidad de esta industria y apoyar tanto a empleados como pacientes que se benefician del tratamiento médico.

“Este evento lo creamos en el 2020 de forma virtual y tuvo gran acogida. El año pasado superó las expectativas y este año hemos integrado más elementos para hacerlo un festival increíble”, comentó su creador Jean Manzano. Entre feria de salud, actividades de confraternización para empleados de la industria y pacientes, se han integrado al festival “food trucks”, exhibiciones, torneo y sesiones de Jiu Jitsu Brasileño, yoga y el “Business Sesh”.

Entre los artistas ya confirmados está Cultura Profética, Circo, Gomba Jahbari, Vivanativa, Wiso G, Kris Floyd, Enyel C, Negros Vivos, DJ Who, Mano Santa, Jon Delgado, Earth to Pink y a los que se le irán sumando otros tantos favoritos para crear el ambiente de celebración en el extraordinario Jardín Botánico de Caguas.

Del mismo modo, durante el Festival Florece 2023 habrá un mercado de artesanos y se ofrecerán seminarios y conferencias sobre cannabis para fomentar la educación y así eliminar los estigmas que existen con relación a este importante tratamiento médico que ha transformado la vida de miles de personas.

Por otra parte, la oportunidad de que los participantes voten por su establecimientos favoritos ya están abiertas en festivalflorece.com/vota y los boletos para el evento en ticketera.com/festivalflorece