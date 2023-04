Shakira pide que respeten el derecho a la intimidad de sus hijos

Shakira ha vivido toda una odisea desde que se ventiló la infidelidad de su entonces pareja, Gerard Piqué. A partir de ese momento, ha protagonizado tendencias en redes sociales que involucran a toda su familia.

Instalada en su nueva residencia en Miami y con sus hijos a punto de ingresar al colegio estadounidense, la cantante colombiana decidió hacer una petición especial a amigos, periodistas y medios de comunicación.

“En este momento de cambios en mi vida como figura publica, es comprensible que exista una permanente curiosidad por parte de la prensa alrededor de mi y de mi familia. Sin embargo mis hijos, Milan y Sasha han vivido un año muy difícil, sufriendo un incesante asedio y una persecución sin tregua por parte de paparazzi y varios medios de comunicación en Barcelona”, inició la cantante y compositora.

“Ahora que inician una nueva etapa en sus vidas pido encarecidamente a los medios de comunicación en nombre de mis hijos que por favor respeten su derecho a la intimidad. Les ruego abstenerse de seguirlos hasta la salida o entrada del colegio, esperarlos en la puerta de nuestra casa, o perseguirlos hasta sus actividades extra-escolares, y lúdicas tal y como ha sucedido cada día en Barcelona con el fin de obtener capturas fotográficas o mejores ratings”, agregó.

Por último puntualizó, “confío en que los periodistas y fotógrafos sean sensibles a la situación que enfrentan Milan y Sasha y puedan comportarse de la forma mas humana posible con ellos, teniendo en cuenta que se trata de la salud y la integridad física y emocional de dos menores de 8 y 10 años que solo desean poder salir a la calle, y asistir al colegio sintiéndose a salvo y teniendo la tranquilidad de no ser perseguidos o sometidos al escrutinio constante de las cámaras. Extiendo esta petición ya no como artista, sino como una madre que desea proteger y cuidar del bienestar psicológico y emocional de sus hijos para que puedan vivir una vida sana y feliz, como todo niño lo merece”.

Hubo algunas reacciones de internautas, entre las que destaca el comentario de Carla Morrison: “bien dicho!!!!”.

Mientras algunos aplaudieron las palabras de Shakira, otros las cuestionaban.

“El oclmo ver tanta gente descerebrada en los comentarios diciendo que es culpa de Shakira… Quien cometió la infidelidad, es quien expuso a sus hijos a ser foco de la prensa amarillista. Ese mismo que prefirió una casa a siquiera pelear por ellos”, “Shakira es UNA ARTISTA INTERNACIONAL, que escribe canciones (de amor, despecho) y que lo ha venido haciendo TODA SU CARRERA. A través de la música expresa sus pensamientos, y esto no es nada nuevo. Nada le da derecho a la prensa a acosar a sus hijos. Busquen ayuda profesional aquellos que no ven que este incendio lo inició Gerard”, TODA UNA DAMA COMO SIEMPRE”, “Ojalá las personas en cuestión atiendan este llamado tan humano y necesario”, “Solo vine a ver los comentarios de las mujeres atacando a otra mujer por pedir privacidad y respeto a sus hijos. Cómo nos falta empatía y sororidad. Mujeres cuchillo”, “Lo que no entiendo es que después de que hiciste un show con tus canciones exponiéndolos ahora pidas esto , aunque te apoyo ❤ pienso debes ser más congruente”, fueron parte de los mensajes.