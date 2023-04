Madison Anderson llora por rivalidades en su contra en La Casa de los Famosos

En la etapa final del programa La Casa de los Famosos, la modelo puertorriqueña Madison Anderson lloró por las rivalidades en su contra.

Anderson ha sido nominada en múltiples ocasiones durante el programa para ser eliminada.

“El universo me dijo que iba a ser la representante no solo de la mujer boricua, pero de la mujer resistente. Que no importa cuántas veces tú te caigas, sino cuántas veces te levantas. Ese es mi mensaje. Si yo me voy, por lo menos yo sé que estoy dejando ese legado”, expresó la exMiss Universe Puerto Rico entre lágrimas.

Ante esto, Raúl García, un compañero de La Casa de los Famosos le comentó que en el programa la nominan porque saben que es una contrincante fuerte.

“La gente no te nomina porque te ven débil. La gente te nominan una y otra vez porque te ven fuerte y en la vida la gente quiere eliminar a la gente que es fuerte porque hay un lugar que tomar”, indicó García.

Madison confronta a Dania en “La casa de los famosos 3″

La puertorriqueña Madison Anderson Berríos confrontó el martes, a la mexicana Dania Méndez, quien se convirtió el pasado lunes en la undécima eliminada de la tercera temporada “La casa de los famosos” (Telemundo).

Méndez, quien solo obtuvo el 14 por ciento de los votos positivos del público, le pidió a la boricua que tuviera “más humildad” y dejara “la soberbia”

Asimismo, Dania aseguró que espera que Madison gane la temporada porque la considera una mujer inteligente y “una buena jugadora”.