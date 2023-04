Las revelaciones de Christina Aguilera sobre sus relaciones íntimas

En la actualidad, Christina Aguilera es una de las cantantes más aclamadas por el público, y aunque su carrera ha sido intermitente, muchos fans la siguen recordando con cariño.

Ahora, la artista llamó la atención al hacer una serie de confesiones sobre su vida sexual y relación.

¿Qué dijo Christina Aguilera?

La artista con raíces latinas sorprendió al abrir su corazón, pues por lo general suele ser algo reservada con su vida personal.

Fue en el último episodio del podcast “Call Her Daddy” que la estrella decidió responder a todos los cuestionamientos sobre su vida íntima en pareja.

El conductor Alex Cooper le preguntó cuáles eran sus tres posiciones sexuales principales, a lo que ella respondió: “depende del estado de ánimo”.

“A veces es agradable temprano en la mañana de lado y por detrás, hay cucharita involucrada”, dijo, y agregó que también disfruta del “estilo perrito en la ducha”, dijo.

La artista dijo que es muy bueno “usar la imaginación” y ser creativo con su pareja, su prometido Matthew Rutler, con quien mantiene una relación de muchos años.

“Ahí está la caja de resonancia del estudio. Me he inclinado sobre ella un par de veces. Es divertido... Un avión puede ser divertido, definitivamente hemos escondido algunas cosas debajo de la manta. No puedo creer que no nos hayan descubierto tantas veces en tantas situaciones”, dijo la artista.

¿Quién es Matthew Rutler?

La pareja de Aguilera se ha convertido en una de las figuras detrás de su éxito, pues ha ayudado a impulsar la carrera de la cantante.

Matthew es un músico, y productor cinematográfico estadounidense, que ha sido parte de producciones como “The Proposal”, “Law Abiding Citizen”, “Something Borrowed”, “Just go with it”.

Llevan 13 años juntos, y se conoció en el set de “Burlesque”, en 2009, cuando él era un asistente de producción y ella atravesaba un complejo momento, tras su divorcio de Jordan Bratman.