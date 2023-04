Khloé confirma que el nombre de su bebé con Tristan Thompson sigue la tradición Kardashian

Khloé Kardashian y su expareja Tristan Thompson dieron a luz a su bebé el verano pasado a través de un vientre en alquiler y, durante una entrevista en The Jennifer Hudson Show, y confirmó la inicial de su hijo y comparte la inicial de su hermano True Thompson.

Comienza con la letra T

Jennifer Hudson, conductora The Jennifer Hudson Show, entrevistó a Khloé en el programa que fue transmitido el 5 de abril. Kardashian le dijo a Hudson que el nombre “comenzará con una T”.

“Tiene ocho meses y es un poco grande”, comentó. “No lo haría de otra manera”. Además, comentó que le tomó tiempo decidir el nombre de su bebé: “Quería conocerlo y sentirlo un poco. Al principio, no tenía un nombre. Luego, lo nombraron, pero he estado esperando el estreno de nuestro programa y no sabía que iba a estar tan lejos”.

Khloé Kardashian sobre el nombre de su hijo

Khloé, de 38 años, agregó a modo de broma: “Así que ahora, si mi hija me saca del armario, estoy jodido”. Esto sucedió cuando el misterio del nombre del hijo de Khloé surgió en la serie de telerrealidad de Hulu y le dijo a Good American que “los únicos nombres que he estado mirando” comenzaban por la letra T”.

En un episodio del 24 de noviembre de The Kardashians, Kris le sugirió a Khloé que llamara al pequeño como su difunto “padre Robert Kardashian Sr. y su hermano Rob Kardashian”.

Familia Thompson Kardashian

“¿Qué hay de Rob?”, preguntó la madre. “¿Qué tal Rob Kardashian-Thompson? ¿Y luego simplemente llamarlo Rob Kardashian?”. Y Kim Kardashian estuvo de acuerdo con eso, ya que señaló que su sobrino más joven parece “el gemelo de Rob”.

La cara del bebé la mostró Khloé a sus fanáticos por primera vez en marzo cuando posteó unas fotos familiares en honor al cumpleaños de Tristan.