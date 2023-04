“Me viví el momento”: Jacky Fontánez aclara lo ocurrido en discusión con Red Shadow

La animadora Jacky Fontánez explicó lo ocurrido durante el día de ayer en el programa Día a Día de Telemundo donde tuvo una acalorada discusión con el locutor Red Shadow mientras se tocaba el tema del aborto.

Según explicó en Hoy Día Puerto Rico, también de Telemundo la situación ocurrió debido a lo apasionado del tema y los puntos que el locutor estaba trayendo a la mesa asegurando que los hombres también tenían derechos a decidir sobre el aborto.

“Hay ciertos temas con los cuales tú te vas a apasionar más y no necesariamente porque haya un trasfondo o cosas en mi vida que tengamos que relacionar con ese tema, ciertamente como mujer”, expresó Fontánez.

“Me molesta de sobremanera que vengan hombres a querer decir qué hacer con el cuerpo de la mujer cuando la mujer es quien carga ese bebé, esa criatura, durante nueve meses, nosotras somos las que sufrimos los diferentes cambios en nuestro cuerpo y me molesta ese punto. Me viví de manera pasional ese instante”, añadió.

Fontánez confirmó que durante el día de hoy estará de regreso al segmento de la producción de Tony Mojena.

“Son instantes, no significa que yo estoy ni molesta ni nada, en ese momento en particular me viví el momento la gente me ve y me escucha todos los días, sabe cómo yo manejo los temas, saben que yo soy bastante empática con los diferentes situaciones y como mujer quise expresar y ser la voz de mujeres que han vivido eso”, añadió.

Jacky Fontánez abandona segmento de Día a Día tras discusión con Red Shadow

Una acalorada discusión se llevó a cabo en el semento “La Mesa de Social TV” del programa Día a Día (Telemundo) que provocó que la animadora Jacky Fontánez saliera molesta por expresiones del locutor Red Shadow en la conversación.

Durante el segmento, discutían sobre el tema del aborto, siendo los panelistas cuatro hombres y Jacky Fontánez la única mujer. Estos aseguraban que los hombres también tenían “derechos” sobre la criatura que estaba por nacer.

La discusión subió de tono a tal punto que Fontánez abandonó la conversación molesta y no regresó a la mesa.

Sin embargo, Red Shadow continuó la conversación diciendo que en lugar del aborto hay otras opciones. “Hay otras cosas que hacer con el bebé como darlo en adopción”.

El tema surgió luego de dialogar sobre la noticia de una ley aprobada en el Senado estatal de Florida que prohíbe el aborto después de seis semanas de embarazo, en lugar de 15 semanas.

La sesión legislativa en el estado se llevó a cabo en medio de protestas por parte de manifestantes que apoyan el aborto. Sin embargo, la seguridad sacó a todos los manifestantes que se mostraban en contra de la ley, al final todo el público fue desalojado.

En Puerto Rico, una ley que buscaba encarcelar a las mujeres por abortar fue presentada por tres representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP), el pasado mes de febrero sin embargo, tras la respuesta negativa que provocó la misma, fue retirada.

Se trata del Proyecto de la Cámara 1644, de la autoría de los representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP), Wilson Román López, José “Memo” González Mercado y Yazzer Morales Díaz radicado el pasado 28 de febrero.

La medida buscaba que tanto la persona que asista a la mujer embarazada a someterse al aborto como la mujer, cumplan una pena de cárcel de tres a 25 años, excepto si se trata de un tratamiento autorizado por un médico para prevenir la muerte o incapacidad de la madre o de la criatura o en caso de que la mujer fuera violada. El proyecto busca que el aborto sea penalizado si se realiza después de las 10 semanas de gestación.

“Se traspapeló”: Representantes se echan para atrás con proyecto sobre el aborto

Uno de los representantes que aparece como coautor de la medida que busca imponer pena de cárcel para las mujeres que aborten y a aquellas personas que las asistan en el proceso.

El representante Er Yazzer Morales aseguró que el proyecto radicado junto al representante Wilson Román no fue el acordado inicialmente.

“Este no es el proyecto que se había discutido, inclusive llamé al compañero y se lo dije”, expresó el representante en entrevista con el periodista Julio Rivera Saniel en Radio Isla 1320.

La discusión sobre el aborto en la isla también ha llegado a los medios tras la presentación de otro proyectos como los de la senadora Joanne Rodríguez Veve del Proyecto Dignidad.

El controversial proyecto del Senado 693, autoría de la senadora Joanne Rodríguez Veve, del Proyecto Dignidad, fue uno de los que no contó con el apoyo de los representantes a finales del 2022. El mismo limitaba el derecho al aborto después de las 22 semanas.