Esto fue lo que le hizo Andrés García a Charytín Goyco en un cumpleaños

Charytín Goyco compartió una de las anéctodas o mejor dicho una de las travesuras que atesora de su querido amigo Andrés García, quien falleció ayer a los 81 años.

La Rubia de América recordó el gran sentido de humor del artista en una publicación en las redes sociales que acompañó con fotos de la novela “Escandalo” donde trabajó con el reconocido galán de novelas.

Contó Charityn que para la celebración de uno de sus cumpleaños, coordinó una gran fiesta para la cual invitó al actor, pero jamás pasó por su mente lo que este le haría. “Celebraba mi cumpleaños en Puerto Rico y me inventé una gran fiesta. Me vistieron con un traje verde bellísimo con mi maquillaje, mi pelo suelto. Tarde dos horas arreglándome! mis anillos mis collares! Vestida como una muñeca”, relató.

“Andrés llegó una hora antes de la cita para el cumpleaños y me dijo “vamos, enséñame tu patio” yo fui y me paré al lado de la piscina con el cuando este de repente HUACATA! Me empujó a mi piscina de cabeza hasta el fondo de la misma y si Elin no me lo quita (a Andrés) yo lo hubiera matado. 🤣 Lo perdoné muy pronto y nos convertimos en grandes amigos, el, Elin mi esposo, y yo”, añadió. “Vuela alto querido amigo! siempre te recordare! Dios te reciba con bombos y platillos en el cielo, como tú te mereces”, compartió.

El actor Andrés García, reconocido actor en México de origen dominicano, falleció el pasado 4 de abril a los 81 años de edad, lo que significó una gran pérdida para el mundo del espectáculo debido a la trayectoria que tenía en cine, teatro y televisión, además de que era considerado uno de los grandes galanes de la farándula.

A García, quien nació un 24 de mayo de 1941, le sobreviven su esposa y sus hijos Andrea, Leonardo y Andrés Jr.