Tere Marichal no participará en festival afroantillano tras sufrir ataques por ser blanca

La dramaturga y cuentista Tere Marichal, conocida por su personaje infantil María Chuzema, informó a través de sus redes sociales que no participará este domingo del festival afroantillano tras sufrir en los pasados días ataques por ser blanca.

“Desafortunadamente he tenido que tomar la decisión de no participar en la actividad de la narración oral del cuento Catilanguá Lantemué que se iba a llevar a cabo hoy como parte del Festival AfroAntillano en Casa Ruth a las 3:00PM. Aunque pensé que podía hacerlo, lo cierto es que es muy difícil para mí y mi familia enfrentar tanto odio. Estos días han sido especialmente fuertes y por eso les agradezco, no solo sus expresiones de solidaridad sino también la valentía de expresar públicamente este apoyo, con todo el precio que probablemente han tenido que pagar por hacerlo. Muchas gracias por todo su respaldo y su amor”, expresó Marichal.

Según la cuentista, los ataques comenzaron con comentarios en sus redes sociales en donde manifestaban que ella no podía contar un cuento en el festival porque no es negra.

“Llevo una vida contando cuentos folclóricos de PR y otros países. Esta semana, me entero que yo no puedo contar ciertos cuentos porque como yo soy blanca no puedo sentir lo que se debe sentir al contarlo en un festival afroantillano. [...] Ahora le pido que haga una lista de los cuentos afropuertorriqueños q usted conoce. ¿No los recuerda? ¿Será porque usted no creció escuchándolos? Pues le cuento que yo llevo una vida contándolos, respetándolos, estudiándolos, dándolos a conocer entre los niños para que los aprendan, los respeten y no los olviden”, reaccionó Marichal.

“Llevo siete días leyendo cuanto comentario se pude hacer sobre un ser humano que quiere contar un cuento en un festival afroantillano. Es increíble que hasta el color de mis ojos sea un conflicto”, añadió la dramaturga.