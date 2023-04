Netflix: estos son los K-Dramas que verán luz en abril

Cada mes dentro de Netflix es un ejemplo del éxito que alcanzan las producciones realizadas en Corea del Sur.

Los conocidos ‘K-dramas’ se han adueñado de una parte del top 10 de la plataforma streaming en varios países del mundo, gracias a sus singulares historias con narrativas asiáticas.

Mr. Queen y The Glory son algunos títulos que tuvieron gran reconocimiento en marzo.

Por eso ahora conocerás los nuevos títulos que verán luz en el mes de abril dentro de Netflix.

K-Dramas que se estrenan en Netflix en abril

Queenmaker (Temporada 1) - 14 de abril

Dos mujeres unen fuerzas, Hwang Do Hee, una mujer de carrera calificada, que no ha bajado de sus tacones de aguja de 12 centímetros durante 12 años, y la abogada de derechos laborales Oh Seung Sook, también conocida como “rinoceronte loco”. Oh Seung Sook es la presidenta de la asociación de trabajadoras, líder de la fundación Solidaridad de los Trabajadores con los Derechos y una popular YouTuber con poco interés en la autoridad. Sin embargo, el “Queen Maker” Hwang Do Hee está decidido a hacer de Oh Seung Sook el alcalde de Seúl.

Doctor Cha (Temporada 1) - 15 de abril

Cuenta la historia de una graduada en medicina convertida en ama de casa pero decidida a regresar al campo de la medicina, y un marido médico que mantiene una doble vida perfecta. Es excelente en su trabajo y también es excelente para engañar a su esposa.

La buena mala madre (temporada 1) - 26 de abril

Un drama sobre una madre, Young Soon, que ha vivido para su hijo toda su vida, y su hijo, el fiscal Kang Ho, que sufre de amnesia en un accidente inesperado y vuelve a ser un niño.

Abogado de divorcio Shin (Temporada 1) - 9 de abril

La historia de un talentoso abogado de divorcio llamado insignificantemente Shin Sung Han. Como abogado experto en divorcios, el increíblemente sensible Shin Sung Han debe tratar con clientes que son salvajes más allá de la creencia, pero encuentra consuelo en sus dos amigos más cercanos y compañeros “jóvenes de 40 años” Jang Hyung Geun y Jo Jung Sik.