“Hoy iniciamos un nuevo capítulo”: Shakira rompe el silencio tras dejar España

La cantante y compositora colombiana, Shakira, rompió el silencio este domingo luego de su mudanza a Miami y poner fin a una ardua batalla legal con su expareja y padre de sus dos hijos, Gerard Piqué.

A través de sus redes sociales, Shakira Isabel Mebarak Ripoll, nombre de pila de la artista, agradeció a las personas que la apoyaron durante los 13 años que vivió en España.

“Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor”, escribió junto a una foto de la localidad que fue su hogar.

Al mismo tiempo, la intérprete de “Monotonía” reflexionó sobre su paso por Barcelona, sus amigos y aquellos que la ayudaron a “secar sus lágrimas” y la arroparon de “lealtad”.

“Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas! ❤️”, añadió.

Desde muy temprano, Shakira alborotó los medios sociales luego de publicar una historia en Instagram confirmando el rumor que hace días venía corriendo: su mudanza a suelo estadounidense.

La compositora dejó ver el paisaje de Miami desde la que sería su ventana de avión y acompañó la publicación con un emotivo mensaje.

“Pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos, pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar”, dijo.

De acuerdo con la revista “Hola”, el traslado no pudo aplazarse más, pues los hijos de la barranquillera, Milan y Sasha, iniciarán clases a comienzos de este mes, específicamente el próximo 11 de abril.