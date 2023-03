Danilo Beauchamp tilda de mentiroso a Yan Ruiz tras ataques contra él y Mónica Pastrana

Tras unas expresiones vertidas por el animador Yan Ruiz en el programa de ‘La Comay’ (TeleOnce), el comediante Danilo Beauchamp aseguró que sus acusaciones son falsas y que nunca le hizo favores para que lo dejara salir en la televisión.

“Todo lo que él dijo es completamente falso, yo no sé ni qué carro tiene él, no lavo carros...Pensé que de parte de él iba a pedir disculpas por el comentario que hizo porque yo no le desearía a nadie que dure, cinco, seis, siete meses con su pareja, pienso que fue algo no profesional de su parte pero él no quiso tocar esa parte. Yan, con todo el respeto allá tú con tu carrera y con lo que quieras hacer, lo que dijiste es completamente falso” , expresó Beauchamp en su programa El Reguero de La Nueva 94 FM.

“Pensé que iba a haber una riña de algo, algo chévere como hacen los buenos talentos de la televisión, pero siento que tirarte a ti, voy a perder una bala”, añadió.

Beauchamp añadió que su aparición en el desparecido programa “Zúmbate” fue tras una conversación con el productor Agustín Rosario. Durante el programa de “La Comay” Ruiz aseguró que Beauchamp le hizo “favores” para salir en la producción.

El intercambio de ataques entre ambos comenzó luego de que Ruiz asegurara que la relación de Beauchamp con la actriz Mónica Pastrana duraría solo unos meses y lo tildó de un “romance farandulero”. Ruiz hizo las expresiones en el programa de ‘La Comay’ en TeleOnce.

Tras estas expresiones Beauchamp aseguró que estaría más tiempo con su novia que lo que duró Ruiz en la emisora radial Salsoul, que dejó en poco tiempo para ir a la producción con TeleOnce.

La semana pasada, Beauchamp confirmó que está en una relación con Mónica Pastrana, algo que ha provocado comentarios positivos y negativos en las redes sociales.

Danilo Beauchamp y Mónica Pastrana ya no esconden su amor

Tras rumores que de estaban compartiendo en una relación sentimental, ya los comediantes Danilo Beauchamp y Mónica Pastrana se dejan ver juntos en las redes sociales.

Esta tarde, Beauchamp publicó una fotografía donde aparece junto a Pastrana muy acaramelados. Además, en la publicación en la red social Instagram escribió: “Aquí estamos leyendo todas las reacciones en la prensa, tv y redes 🤣 @monicapastrana7″.

A través de su programa radial El Reguero de La Nueva 94 FM, Beauchamp confirmó el pasado viernes que está en proceso de conocer a Pastrana con quien actualmente labora en la obra titulada: “La obra donde todo sale mal”.

Posteriormente, Pastrana aceptó la relación en un podcast junto a Jorge Pabón “Molusco” en una entrevista que realizó al elenco de “La Obra donde todo sale mal”.

Los rumores sobre una posible relación surgieron cuando ambos fueron vistos juntos en el partido inaugural de los Vaqueros de Bayamón en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

En el pasado, Beauchamp ha estado relacionado con otras personalidades de la farándula como Jacky Fontánez con quien estuvo casado se divorciaron en el 2013. Posteriormente tuvo una relación con la animadora Nicole Colón, con quien se comprometió sin embargo se dejaron en agosto del 2021.

Actualmente, Pastrana trabaja en el programa Raymond y sus Amigos de Telemundo donde Beauchamp ha realizado varias apariciones cuando va a promocionar sus obras teatrales.