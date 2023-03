¿Cómo Becky G y Sebastián Lletget se conocieron?

El fin de semana, una de las parejas modelo del mundo del espectáculo, cayó en crisis luego de que una cuenta anónima exhibiera una supuesta infidelidad por parte del futbolista Sebastián Lletget a la cantante de ascendencia mexicana Becky G.

La cuenta de Instagram @ja29poo, habría sido quien destaparía algunos de los ‘trapos sucios’ del futbolista, enviándole un mensaje directamente a la cantante comentándole que Sebastián Lletget le había sido infiel en febrero y que si no le creía tenía pruebas que no podía publicar por el contenido explícito.

No conforme con lo antes mencionado, la ‘tercera en discordia’ que habría expuesto la infidelidad del futbolista, también aseguró que ella no era la única, pues existían más mujeres involucradas con su prometido.

Ninguno de los dos había dado más declaraciones, al menos no hasta el día de hoy que Sebastián Lletget, compartió un comunicado donde admitía su error, escribiendo: “Has sido una luz en mi vida, mi fuerza, quien siempre me ha mostrado amor incondicional. En vez de honrar ese amor cada día, he hecho lo contrario, te he hecho daño e irrespetado a la persona que más amo” y agregó que comenzaría un tratamiento para mejorar su salud mental.

¿Cómo se conocieron Becky G y Sebastián Lletget?

Becky G y Sebastián Lletget tenían un amor como el de pocas parejas en el mundo del espectáculo, entre los comentarios aún se puede leer como es que la gente admiraba la conexión que tenían y no solo eso, incluso llegaban a aspirar a tener una relación como la de ellos.

Pero esto se rompió luego de que se desataran los rumores de infidelidad por parte del futbolista, acabando con una relación que parecía haber sido sacada, un cuento de hadas, que duró por 6 años y acabó con un compromiso que se había pactado desde el 9 de diciembre de 2022.

Becky G y Sebastián Lletget se conocieron en 2017 cuando la cantante de ‘Mayores’ se encontraba en la filmación de ‘Power Rangers’, donde se volvió la inseparable amiga de Naomi Scott. Ella y su esposo, Jordan Spence, se convirtieron en cupidos de la pareja, aunque les resultó difícil convencer a la cantante de que sucediera la cita a ciegas, pues había comentado que ya había pasado por mucho y que prefería centrarse en ella, pero un video del futbolista le habría hecho cambiar de opinión.

Comenzó con una fuerte amistad, cuando ella le dio follow en Twitter y él hizo lo propio, la cantante contó que mantenían una profunda conexión a pesar de la distancia, siendo que, ella vivía en Vancouver y él en Los Ángeles, después el chispazo sucedió y el se convirtió en el fanático número uno de la cantante.

Para 2020, con agendas menos apretadas, disfrutaron de la compañía del otro y más tarde, en 2022, se comprometieron. Era una pareja donde se veían muy felices juntos, hasta todo el asunto mediático en el que se están viendo envueltos.