Lo que se sabe de la supuesta infidelidad de Sebastian Lletget a Becky G

Ha comenzado a sonar fuerte un rumor que indica que el futbolista Sebastian Lletget le habría sido infiel a la cantante Becky G, motivo por el habrían terminado su compromiso. A continuación, te decimos qué es lo que se sabe.

A pesar de que están comprometidos, la cantante no ha reaccionado sobre lo que se dice acerca de su relación.

¿Sebastian Lletget engañó a Becky G?

Por medio de redes sociales, una joven señaló que Lletget le fue infiel a la reguetonera.

Identificada como @ja29poo, fue quien dio a conocer que los hechos ocurrieron en España.

“Sebastián, tu novio, te engañó en febrero y tengo todas las pruebas... Te las puedo enviar al privado. Mucha prensa me está contactando, porque no me quedaré callada”, escribió la usuaria de redes sociales.

Según cuenta, la supuesta infidelidad habría sucedido en febrero, en Shoko, en una discoteca en Madrid.

Hasta el momento, ni la cantante ni el futbolista han salido a dar declaraciones al respecto.

Su historia de amor

Los famosos se conocieron en 2016, cuando Becky fue parte de la película “Power Rangers”.

La artista trabajó junto a Naomi Scott, esposa de Jordan Spence, quien compartió la cancha con Sebastian.

Así Scott presentó a la cantante y el futbolista, convirtiéndose en la cupido de la relación.

Desde entonces, ambos han celebrado sus éxitos juntos.

“Él me ha ayudado a ser más independiente. Creo que, como mujer en esta industria, es muy importante tener una pareja que te apoye”, declaró en una ocasión la artista.

Además, por medio de redes sociales suelen compartir momentos juntos y mostrar lo orgullosos que se sienten uno del otro.

Fue en diciembre de 2022 cuando Sebastián le propuso matrimonio a la cantante, demostrando que es la mujer con la que desea pasar el resto de su vida.

Ellos publicaron algunos instantes de la propuesta, a través de sus respectivas cuentas de Instagram.