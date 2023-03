“La Casa de los Famosos”: Arturo Carmona revela detalles de su romance con Dania Méndez

Ahora que Arturo Carmona se tuvo que despedir de “La Casa de los Famosos”, muchos fans se han preguntado qué pasará con el romance que tenía con Dania Méndez.

Por lo que el exfutbolista compartió algunos detalles de cómo vivió esta etapa de su vida, en el reality show de Telemundo.

Las declaraciones de Arturo Carmona sobre Dania Méndez

A pesar de que dentro del reality show, el también actor se mostraba ilusionado por lo que estaba viviendo al lado de la exparticipante de “Acapulco Shore”, ahora que salió, aseguró que fueron momentos complicados.

“Una de las crisis, que nunca pensé que iba a vivir dentro, fue la parte sentimental. Eso fue algo que me movió muchísimo, que, dentro de una casa, es complicado. Sin embargo, creo que lo iba trabajando”, expresó.

Además, fue cuestionado sobre si se llegó a enamorar realmente de Dania, a lo que Arturo respondió: “No lo sé. Lo que te puedo decir es que me movió, me hizo sentir y no sé si eso lo podamos aterrizar hacía decir que estoy enamorado”.

Lo que Arturo Carmona aprendió en el reality show

Por otro lado, aseguró que su paso por el programa fue importante, por lo que se lleva varias lecciones.

“Me llevo grandes aprendizajes, como algunos que te he mencionado, otras cosas que he identificado que tengo que tratar, que debo trabajar. Valorar mucho aquí afuera, valorar mucho las carencias que vivimos dentro y que tenemos afuera, la familia, muchas cosas”, dijo.

Su romance con Dania Méndez

Desde el inicio, las celebridades se mostraron muy cercanas, pues en cada oportunidad que tiene el actor aprovecha para manifestarle a la influencer que era una de las personas más especiales que había conocido.

Incluso, la expresó sus deseos por casarse con ella y tener algo más serio.

“Ya esta mujer me ganó, me ganó el corazón... La quiero proteger, la quiero apapachar. La quiero cuidar. Ojalá se deje”, dijo Arturo en una ocasión.