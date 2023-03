Ferdinand Pérez: “Estaba en el mejor momento de mi vida y mira...”

El presentador de televisión y analista político, Ferdinand Pérez, asegura que el cáncer lo sorprendió mientras se encontraba en el mejor momento de mi vida.

En entrevista con el programa Día a Día de Telemundo, relató que de la noche a la mañana le hallaron un tumor para el cual actualmente se encuentra en tratamiento. Relata que se lo descubrieron luego de experimentar “cosas extrañas” en su cuerpo.

“De la noche a la mañana sin ninguna dolencia, sin nada, estaba para mí en el mejor momento de mi vida y mira… ¿Como es la cosa, verdad? De momento me llegó esa noticia, me hice como seis o siete estudios rápido bien importantes y empezamos rápido a marcar ese tumor canceroso ahí y ahí empezó el corre y corre y el cambio radical que te viene a la mente y a la vida. Automáticamente todo te cambia por completo“, compartió.

Luego de estar internado en el Centro Comprensivo de Cáncer en Río Piedras durante seis días, Pérez dijo sentirse bien, pero que no está “al 100 todavía”. Actualmente se encuentra en el proceso de atenderse. Dice que será una batalla larguita, pero que con los tratamientos a cargo del doctor Lugo ya siente mejoría.

“Me siento bien, es un proceso, verdad, que es arduo, que hay que batallar. No estoy al 100. Todavía tengo una debilidad asociada a la quimioterapia... cansancio. Dolores que te empiezan a salir en lugares que no te salían antes. Pero nada, por lo demás bien, bien de ánimo, bien contento por las oraciones de la gente. Eso ayudó muchísimo”, dijo.

Confesó que a pesar de estar reacio a hacer público su diagnóstico, lo motivaron las palabras del pastor Font quien lo alentó a no privarse de las oraciones del país.

“Yo estaba reacio a hacerlo público y tenía un debate conmigo mismo porque ya hacía como dos semanas que lo sabía, pero como sabía que venían unos días de tratamiento y sabía que me tenía que ausentar le consulté al pastor Font. Se lo confesé, que tenía cáncer, y él aparte de orar me dijo ´¿tú te vas a negar, te vas a privar de todas las oraciones y de todas las bendiciones que te va a echar el país?. Tú te las vas a privar, simplemente por no hacerlo público. Deja que el país ore por ti´. Y yo la verdad, me pareció algo bien bueno para mi salud”, relató.

Aseguró que fueron las oraciones las que lo sacaron del hospital donde estuvo seis días “en una situación bien delicadita”.

“Salí fortalecido gracias a las oraciones y los buenos deseos de la gente”, dijo.

Previo a su dignóstico, Pérez comentó que había corrido 16 millas en bicicleta y que estaba en perfecto estado.

“Había notado algunas cositas extrañas en el cuerpo, lo consulté con un médico, me mandó a hacer los estudios y boom, de la noche a la mañana, sin ninguna dolencia”, indicó.