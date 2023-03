A sus 48 años Cristian Castro decidió estudiar una carrera universitaria

En la década del noventa Cristian Castro fue un verdadero boom musical, dominando con sus canciones las listas de los rankings de lo más sonadas y escuchadas en toda Latinoamérica y gran parte de los Estados Unidos, demostrando siempre sus cualidades artísticas y desligándose un poco de su entorno familiar para que no sea solo evaluado por su apellido y raíces.

Pero para poder abordar el difícil camino al estrellato, el intérprete de grandes temas como Azul y Lloran las rosas, debió de apartar y sacrificar varias actividades muchas veces transitadas por el común denominador, así fue el caso de sus estudios universitarios, sin embargo, nunca es tarde y ahora a sus 48 años de edad, aparentemente saldará esa cuenta pendiente.

Carrera universitaria

Según publicó TV Show, Cristian Castro, quien desde mediados del pasado 2022 está viviendo en Punta del Este, Uruguay, decidió anotarse en la Universidad con la intención de arrancar cerca de su medio siglo de vida una carrera.

La profesión que logra adjudicarse es en licenciatura en Dirección de Empresas de la Universidad Católica, con un tiempo estimado de cuatro años de duración que tiene un título intermedio de Analista en Dirección de Empresas. La formación apunta, según el sitio web de la UCU, a “un profesional que entiende la empresa en su totalidad” y ofrece una “visión global del negocio”.

Domicilio en Uruguay

Muchos son los que se preguntan por qué Cristian Castro vive en la ciudad balnearia charrúa. Todo comenzó cuando en el inicio del segundo trimestre del año pasado, fue seleccionado para participar como jurado en el programa Canta Conmigo Ahora, reality show conducido por Marcelo Tinelli y producido por el canal Trece, en Argentina.

No obstante, al poco tiempo de radicarse en Buenos Aires, decidió irse a Uruguay al explicar en una entrevista en el último mes de agosto al medio TN, que todo fue por un lamentable episodio de delincuencia.

“Ahora me mudé. Estuve en Estados Unidos muchos años, unos 25 años y me mudé a Argentina hace poco, pero me asaltaron un poquito... Estoy viviendo en Punta del Este, estoy muy contento, los invito a un asadito cuando quieran. Obviamente que mi corazón era Argentina, siempre estoy muy integrado y agradecido. Pero lamentablemente pasó eso, lo tomé de la mejor manera y simplemente me fui a Uruguay para no molestar a nadie. Se metieron en la casa”.