Jay Fonseca: “Todavía no he normalizado no ser obeso”

El analista político y presentador del programa Cuatro Poder (Wapa TV), Jay Fonseca, reflexionó este domingo sobre lo difícil que se le ha hecho no volver a engordar.

A través de sus redes sociales, el abogado indicó que aún no ha logrado “sustituir el vicio” y aseguró que todavía continúa sin normalizar no ser obeso.

“Si supieran la ansiedad y ganas de comerme el mundo que me dan cada vez que me preguntan. Todavía no he normalizado no ser obeso. No he superado mi adicción a comerme la pizza de Costco completa, ni los cuatro ‘hamburgers’ con batatas. Todavía puedo comer un mesotrón completo y mirar para el lado como hice hace un mes. Todavía quiero comerme los tres ‘footlongs’ que me llegué a comer de corrido…”, confesó.

El comunicador, quien ha hablado en múltiples ocasiones sobre su batalla contra el sobrepeso, confirmó hace algún tiempo que llegó a pesar más de 400 libras.

“Solo voy a entrenar cada vez que me dan ganas de comer así. Es sustituir un vicio por ejercicio (...) Para muchos, la moderación es posible, para los que tenemos un vicio es complejo. Ni nosotros lo entendemos”, agregó.

Al mismo tiempo, Fonseca pidió a las personas que, si ven a alguien luchando por rebajar, lo impulsen a continuar.

“Si ves a alguien progresando solo dile que siga haciendo lo que está haciendo. Los consejos no sirven, no ayudan, solo crean ansiedad. Sí, todos sabemos lo que debemos hacer, pero no todos tenemos las mismas herramientas. Si ves a alguien progresando, dile que siga lo que hace, desayuda el decirle que con moderación se logra lo mismo”, sostuvo.

Anteriormente, a preguntas de varios cibernautas, el sanlorenceño aseguró que continúa sintiendo inseguridades y que lucha constantemente contra un “monstruo”. De igual forma, reveló que le provoca “pánico” volver a retomar antiguos hábitos.

“Solo el que tiene un vicio comprende lo que implica salir del hoyo en el que estás y el pánico a regresar al boquete a veces es tanto que solo piensas en no caer y terminas cayendo. Oro por no caer, pero sobre todo, por si caigo levantarme (...) No todos los días se gana, pero rendirse NO ES OPCIÓN”, finalizó.

A pocos minutos de haber realizado la publicación, la misma ya cuenta con más de 13 mil “likes” y 1,900 comentarios.

Jay Fonseca sigue demostrando su progreso físico

Hace varias semanas, Fonseca demostró una vez más sus cambios físico. En esta ocasión, participó de una carrera de obstáculos, donde midió su resistencia.

En la publicación que compartió, preguntó: “¿Crees que lo logré o me rajé? Creo que ustedes saben la respuesta. Titans en Puerco Suelto, Orocovis, Puerto Rico”.

Mientras, en otro post, el presentador de televisión compartió su rutina de ejercicios demostrando el compromiso que tiene con su salud. En el vídeo, se observa alzando pesas.

“Sets de hoy: Open 23.2 (no estoy compitiendo por puntos para todos los anti crossfit). 5 burpee pull ups 10 shuttle runs, 10 burpee pull ups 10 shuttle runs, 15 burpee pull ups 10 shuttle runs, 20 burpee pull ups 10 shuttle runs, 25 pull ups 5 shuttle runs en los 15 minutos y luego 205 de thrusters”, comentó.