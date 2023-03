“Like Love PR”, el museo “instagramable” en el Mall of San Juan

Like Love Puerto Rico Foto: Suministrada

Los productores Carlos Argomaniz y Sandra Fernández se dieron a la encomienda de recrear diversas estampas autóctonas de municipio de Puerto Rico, y crear un museo “instagrameable”, el cual abrirá sus puertas el próximo 10 de marzo.

El museo, ubicado en el segundo piso de Mall of San Juan, mezcla la tendencia mundial de espacios “instagramables”, con la historia y cultura de nuestro país.

“Like Love PR, nace a mediados del 2022, cuando buscando nuevos eventos, pensamos en que mejor que resaltar a Puerto Rico. Una vez establecido el concepto indagamos en la historia, los próceres y atributos de los municipios representados. Por ejemplo, el municipio de Juana Díaz, la representación serán los 3 Santos Reyes, los cuales son reconocidos a nivel mundial”, comentaron los productores.

Los visitantes de Like Love PR, comenzarán su trayectoria en una estampa del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, de ahí giran a la izquierda y su travesía continua hacia Piñones y diversos pueblos del este. Cada uno de los pueblos representados cuenta con un monitor, el cual estará dando datos relevantes de cada uno de los municipios representados.

“Nuestra Isla en adición a ser la más bella del mundo, cuenta con una gran historia la cual muchos no conocemos, nuestra idea es que además de que la gente se divierta, aprenda de quienes son los próceres de cada municipio, parte de su historia y sintamos un orgullo inmenso de ser boricuas. Tomamos una muestra de 23 municipios para hacer este recorrido, quisiéramos continuar evolucionando e ir cambiando diferentes estampas. Esto ha sido un proyecto arduo, para el cual contratamos al artista y escenógrafo Ángel XXX, él trabajó cada uno de los espacios aquí representados y los convirtió en piezas de artes, recreando espacios típicos”, expresaron Carlos y Sandra.

Like Love PR estará abriendo sus puertas al público el próximo viernes, 10 de marzo y operará los viernes de 3:00 p.m. a 7:00 p.m., sábado, domingo y días feriados de 1:00 p.m. a 7:00 p.m. El costo de entrada al evento para niños de 2 a 10 años es de $15.00, adultos (11 años en adelante) de $22.00 y grupos de más de 15 personas (niños y/o adultos) de $15.00. Los boletos están disponibles a través de PRTICKET.COM. Por otro lado, los miércoles y jueves de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., Like Love estará abriendo sus puertas para escuelas, colegios y grupos educativos, los interesados deberán llamar al 787.413.5505 para coordinar fechas y horarios.