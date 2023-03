¿Quién es el misterioso hombre con el que Adamari López acudió a la boda de Lele Pons y Guaynaa?

La farándula vivió uno de los matrimonios del año el pasado fin de semana, tras la unión de Lele Pons con Guaynaa, la cual contó con invitados de lujo como Chayanne, Paris Hilton, Camila Cabello, Anitta y Adamari Lopez, quien llegó muy bien acompañada.

El amor estuvo en el aire y cada uno de los presentes presumió en sus redes sociales la noche mágica, especialmente acompañados de Chayanne, quien derritió con sus pasos prohibidos de sus distintos éxitos musicales.

¿Con quién estuvo acompañada Adamari López?

La presentadora llegó de la mano de Carlitos Perez-Ruiz, un viejo amigo que se encargó de llenarla de elogios durante toda la noche y con quien ella asegura tener un “amor romántico”.

Y es que la química brota entre la pareja que se conoció hace 20 años cuando Ada estaba casada con Luis Fonsi.

“Que mucho gozamos ver el amor en quienes nos rodean anoche durante la boda de Lele Pons y Guaynaa escribió”, dijo Adamari junto a varias fotografías y videos donde bailaban y disfrutaban en compañía de otros famosos.

De igual manera, él se mostró feliz de compartir el momento con ella, por lo que también le dejó su mensaje de amor.

“Yo, orgulloso de caminar a tu lado y ser tu plus one, como ese que no te dejará sola ni en la cuesta más alta… ¿Les gustaron nuestros looks?”, respondió.

Aunque más de uno se ha ilusionado pensado que hay algo más que una linda amistad, lo cierto es que ella lo define como un hermano de la vida, al estar con ella en cada uno de sus momentos más difíciles, dejando claro que la química que irradian es solo de amigos, pues el hombre incluso es un como un “tío” para su hija Alaia.