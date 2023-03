Ricky Martin brilla en el estadio de Vélez en Buenos Aires

El cantante puertorriqueño, Ricky Martin brilló anoche en el escenario del estadio de Vélez, en Buenos Aires, con un concierto sinfónico, al cual asistieron más de 40,000 fanáticos.

Su nueva apuesta escénica, “Ricky Martin Sinfónico”, ha logrado agotar todas las entradas en cada una de las presentaciones que ha realizado en diferentes ciudades de Argentina y Uruguay.

“Buenos Aires, no me dejas de sorprender. Esta noche no duermo. Gracias por como me miras, como me quieres, por tus sonrisas, tu cariño, tu fuerza, tu aplauso. Hoy Puerto Rico y Argentina se unieron por la música (una vez más) Sigo tan agradecido (sic.)”, expresó el cantante en redes sociales.

La gira continuará el próximo 4 de marzo en Rosario, Argentina.