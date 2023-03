Sorprenden a Jay Fonseca en su cumpleaños

El equipo de “Los datos son los datos” (WAPA TV) sorprendió este miércoles al abogado y analista político Jay Fonseca, con un bizcocho para celebrar su cumpleaños.

El analista político agradeció a sus compañeros por la sorpresa y a su audiencia por la confianza.

“En el día de mi cumpleaños agradezco la bendición de hoy tenerlos a ustedes como mi audiencia. Esos que me formaron, al igual que yo, tenían defectos, pero no tenían negocios que empujaban al aire mientras le cabildeaban al gobierno de turno otros intereses. Esos que nos enseñaron el camino, tenían situaciones que mejorar, pero veían en Puerto Rico el potencial que yo veo y ese era el norte y la intención de su análisis político. (sic.)”, reflexionó Jay Fonseca en redes sociales.

PR pudiera ser un lugar verdaderamente espectacular. Lo tenemos todo, menos la ilusión y la pasión de lograrlo porque ya hemos renunciado a soñar y hacer realidad nuestro sueño aquí. Podemos ser un paraíso, si solo cooperamos. (sic.)”, añadió.

“Gracias por la confianza de su audiencia y gracias a Dios por su dirección, y aunque muchas veces cometo errores, siempre busco como mejorar cada día y aprender para no volver a cometerlos GRACIAS por su paciencia porque sé que aunque difieren de mi, saben que hacemos el trabajo genuinamente. Mi agradecimiento al equipo técnico de Wapa TV por esta sorpresa, me lo sospechaba ya porque por primera vez no me estaban diciendo que me fuera a la pausa”, concluyó.