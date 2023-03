Kany García anuncia el inicio de su nueva gira por Latinoamérica y Europa

La cantautora puertorriqueña y seis veces ganadora del Latin GRAMMY, Kany García ha anunciado el inicio de su nueva gira de conciertos Kany García Tour 2023 con la que visitará más de 20 ciudades en Latinoamérica y Europa.

Como una muestra de agradecimiento tras la gran acogida del público a su más reciente producción discográfica El Amor Que Merecemos, que fue elegido por la revista Billboard como uno de los 25 mejores álbumes latinos del 2022, la también compositora se dispone a presentar un espectáculo íntimo y cargado de amor para su fanaticada a través de esta travesía musical que comenzará el próximo 18 de febrero en El Salvador.

“Estoy bien emocionada y sumamente agradecida con todas las bendiciones que he recibido los últimos meses. La acogida a todos mis proyectos ya sean individuales o colaboraciones ha sido genial por parte de la gente que me sigue y me quiere y para ellos estoy preparando un show bien bonito y diferente. Con este tour estaré visitando ciudades que han representado grandes momentos y crecimientos a lo largo de mi carrera y me hace muy feliz poder regresar”, contó la puertorriqueña.

En Latinoamérica, El Salvador, Quito, Barranquilla, Medellín, Cali, Bogotá, Santiago de Chile, Argentina y Caracas, son algunas de las ciudades que ya tienen fecha asignada para el Kany García Tour 2023. Mientras que, por su parte en Europa ya se confirma Acoruña, Madrid, Malaga, Barcelona, Valencia, Gran Canaria entre otras.

Para nuevas fechas, información actualizada y contenido exclusivo, pueden acceder a www.kanygarcia.com o seguir a Kany a través de su cuenta de Instagram oficial como @kanygarcia.