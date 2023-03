Creador de Sucession ya piensa en un Spin-Off de la exítosa serie de HBO

Falta poco de un mes para que los televidentes sean testigo de la nueva temporada de Sucession, el exitoso drama de HBO Max.

La serie creada por Jesse Armstrong, estrenará sus últimos episodios para revelar el desenlace de la poderosa familia Roy.

Así lo confirmó Armstrong en una entrevista con The New Yorker. “Hay una promesa en el título de Sucesión”, dijo. “Nunca pensé que esto podría continuar para siempre. El final siempre ha estado presente en mi mente. Desde la segunda temporada, he estado tratando de pensar: ¿Es la siguiente, o la siguiente, o es la que sigue a esa?”.

“Podríamos hacer un par de temporadas cortas, o dos temporadas más. O podríamos continuar durante años y convertir el espectáculo en algo bastante diferente, y ser un tipo de espectáculo divertido y desenfrenado, donde habría semanas buenas y malas. O bien, podríamos hacer algo un poco más musculoso y completo, y salir algo fuerte”, explicó el escritor sobre cómo trasladó sus ideas al equipo detrás de la exitosa serie.

¿Spin-off de Sucession?

En un reportaje del periódico británico, The Guardian, se revelan las intenciones del Armstrong con su historia, una vez finalizada la cuarta y última temporada.

Según el medio europeo, el director está considerando un programa separado, potencialmente para seguir a uno de sus personajes centrales, o para concentrarse en solo uno de los varios temas principales.

No obstante, Variety recuerda una entrevista al CEO de HBO, Casey Bloys, donde señaló lo siguiente: ”No me parece que haya algo en Succession en el que dirías, ‘Sigamos solo a este niño’ o lo que sea”.

Armstrong reveló al New Yorker la semana pasada su conflicto por la decisión de firmar un programa que hasta ahora ha acumulado 13 premios Emmy, incluidos dos a la Mejor Serie Dramática.

“Me siento triste, y tengo la sensación de que el circo se ha ido de la ciudad, que todos tienen que trabajar en una producción que es buena, y está en particular. Me imagino que estaré un poco solo, y vagando por las calles de Londres en un funk”, dijo.