“Tití me preguntó” de Bad Bunny puede salvar vidas

Bad Bunny’s “Titi Me Pregunto” can help you keep the beat and save a life with Hands-Only CPR. If you see a teen or adult suddenly collapse:

👉 Call 911

👉 Push hard and fast in the center of the chest at a rate of 100-120 beats per minute#CPRwithHeart #HeartMonth @sanbenito pic.twitter.com/0pIt2BFKjd