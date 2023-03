Foto: Vieja fotografía de Chayanne en bikini causa revuelo en las redes sociales

El cantante puertorriqueño Chayanne ha sido el favorito de muchas desde el principio de su carrera. Además su sencillez y humildad se ganó desde hace mucho tiempo el cariño de su fanaticada.

Aún en el año 2023, el boricua continúa cautivando a sus fans y a través de las redes sociales muchos recuerdan con nostalgia momentos que vivieron junto al cantante.

Este fue el caso de una usuaria de Twitter, identificada como Jocelyn Corada, quien compartió una fotografía en la cual aparece junto a Chayanne en una playa. La foto tomada en el 1996, muestra al boricua en un diminuto bikini y mostrando sus abdominales que han cautivado aún más a sus fanáticas.

La foto automáticamente se fue viral en la red social, obteniendo más de 3 mil retuits y sobre 20 mil ‘me gusta’.

“Y el mejor recuerdo. Haberme encontrado en la playa con @CHAYANNEMUSIC en 1996. A mis 23 años. Inolvidable. Gracias por tu simpatía y cariño. Con esa foto me he lucido por décadas. Y no existían redes sociales así que guardada como hueso de Santo”, fue lo que escribió Corada junto a la fotografía.

La publicación fue realizada luego de que el cantante pidiera a sus seguidores que compartieran un recuerdo que tiene de él. Así como muchos lo hicieron al compartir una almohada con su cara que se hizo popular en los 90′s.