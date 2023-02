Lewis Capaldi sufre ataque del síndrome de Tourette mientras cantaba y sus fanáticos lo ayudan

Los fanáticos de Lewis Capaldi no lo dejaron solo cuando cantaba You Loved for him, y es que cuando la estrella estaba interpretando su éxito en Frankfurt experimentó uno de los síntomas del síndrome de Tourette a mitad del espectáculo.

Movimientos involuntarios de Lewis Capaldi

El escocés, de 26 años, contó, el año pasado, que tenía el síndrome neurológico, que se caracteriza por realizar ruidos y movimientos involuntarios llamados tics.

En el clip, que se volvió viral rápidamente, vemos a Capaldi alejarse del micrófono mientras intentaba controlar su cabeza y hombros que estaban temblando, pero nunca esperó recibir el apoyo de sus fans. En vista que el cantante sufría un episodio de tics, los fanáticos comenzaron a cantar cuando vieron que el síndrome de Tourette no dejaba a Capaldi hacerlo.

Fanáticos apoyan incondicionalmente a Capaldi

Más tarde, Capaldi reapareció mucho más tranquilo y continuó su presentación. Un seguidor en TikTok compartió el video que se hizo viral rápidamente: “¡Te apoyamos!”, escribió el fan y subtituló el video: “Fans terminando la canción para Lewis mientras lucha con su Tourette”.

El síndrome de Tourette es una condición neurológica, donde el individuo realiza movimientos involuntarios. Este trastorno acompaña a la persona durante la niñez y la edad adulta. Estos tics pueden ser tanto físicos como verbales.

¿Qué es el síndrome de Tourette?

“Se desconoce la causa del síndrome de Tourette. Sin embargo, se cree que está relacionado con problemas con una parte del cerebro conocida como ganglios basales, que ayuda a regular los movimientos del cuerpo”, explica dailymail.com.

Este trastorno es más común de lo que creemos y es que afecta a aproximadamente 78 millones de personas en todo el mundo y, aunque no tiene cura, sí se controla con tratamiento.

Lewis Capaldi descubrió hace poco un reloj que alivia sus tics y el dispositivo “suprimía los movimientos de la cabeza y los hombros”, explica Daily Mail.