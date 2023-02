Ana Gabriel pasa mal rato en concierto por hacer expresión política

La cantante mexicana, Ana Gabriel, pidió disculpas en sus redes sociales luego que el pasado sábado pasara un mal momento en un concierto que ofrecía en Los Ángeles como parte de su gira “Por amor a ustedes” cuando abordó temas políticas y la fanaticada comenzó a abuchearla a lo que ella respondió con un “pongan el Siri en su casa y ya no me escucharán hablar”.

Para quienes preguntan que pasó pic.twitter.com/hOius4RUlP — Morocha (@morocha1821) February 26, 2023

La mexicana tuvo que pedir tiempo a la audiencia para reponerse del mal rato y continuar cantando. Luego entre medio de las canciones anticipó que pronto se retirará de los escenarios.

Ana Gabriel anuncia oficialmente su próximo retiro de los escenarios. @ANAGABRIELRL pic.twitter.com/NIpUslkIgN — Tiara || ❥ (@0_jocabed) February 26, 2023

Todo inició cuando la cantante apoyó una marcha ciudadana que se celebró el domingo en distintas ciudades de México por motivo de la reforma electoral. El público abucheó y pidió que siguiese cantando. Luego de hacer el comentario sobre Siri, Ana Gabriel expresó que ella no es política, pero se identifica con el dolor de los pueblos. “Quiero que entiendan que voy a defender siempre a Latinoamérica”, expuso antes de hacer una pausa en mitad del concierto.

Luego, cuando anunció su retiro, Ana Gabriel expresó que tiene derecho a vivir.

Culminado el recital, la artista mexicana publicó en sus redes sociales una disculpa. “A pesar de hoy en este primer concierto salí a dar todo como acostumbro, esta noche parte del público me puso en una situación difícil como ser humano y como cantante, me desequilibró como artista. En 48 años de carrera jamás me había pasado esto, y asumo mi responsabilidad pero no puedo aceptar faltas de respeto cuando lo único que traigo conmigo es mi #voz #Micanto #Miamistad #ymisbendiciones, así mismo pido disculpas al público que fue a pasársela bien y que saben que la artista les va a cumplir y les va llenar el alma de amor, quiero decirles que ahora mismo no me siento bien como ser humano y mucho menos como Artista, pero si, me comprometo a que el show de mañana será COMPLETAMENTE LLENO DE AMOR Y MÚSICA, gracias por su comprensión los espero mañana”, expresó Ana Gabriel en sus redes”.

En abril, Ana Gabriel ofrecerá un concierto enel Coliseo de Puerto Rico.