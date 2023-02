Netflix: estos son los estrenos de la plataforma para el mes de marzo

Nuevo mes para Netflix, lo que significa, nuevos títulos al contenido de la plataforma.

Muchos esperarán para este mes, la segunda parte de la serie de suspenso psicológico ‘You’, donde se definirá el destino de Joe en su estancia en Londres.

No obstante, ese no es el único atractivo de Netflix para este mes; también habrá estrenos de películas originales como Noise, Still Time, entre otros.

De igual manera, en cuanto a series, lo más esperado es el final de la serie ‘The Kingdom’ que se despedirá en su tercera temporada.

A continuación, conoce las producciones que se estrenarán en el mes de marzo.

Estrenos de Netflix en marzo

1 de marzo

Cheat (Temporada 1) Netflix Original –

Diary of a Prosecutor (Temporada 1) –

Forged in Fire: Knife or Death (Temporada 2)

Gecko’s Garage – 3D (Volumen 2)

Little Angel (Volumen 2)

Love Destiny: The Movie (2022)

Neon Lights (2022)

The Hangover: Part II (2011)

The Hangover: Part III (2013)

The Hunger Games: Mockingjay – Part 2 (2015)

Tonight You’re Sleeping With Me (2023)

Wrong Side of the Tracks (Temporada 2)

¡Enmarcado! A Sicilian Murder Mystery (Temporada 2)

Karate Sheep (Temporada 1)

Masameer County (Temporada 2)

Monique Olivier: Accessory to Evil (Serie limitada)

Sexo/Vida (Temporada 2)

Thalaikoothal (2022).

In the Name of God: A Holy Betrayal (Serie limitada)

Love at First Kiss (2023)

Next in Fashion (Temporada 2)

Divorce Attorney Shin (Temporada 1 – Nuevos episodios semanales)

5 de marzo

Chris Rock: Selective Outrage (2023 – LIVE)

Ridley Jones (Temporada 5)

Unlock My Boss (Temporada 1)

Faraway (2023)

MH370: El avión que desapareció (2023)

You (Temporada 4 – Parte 2)

Fujii Kaze: Love All Serve All Stadium Live (2022)

¡Que tengas un buen día! (2023)

Jolly Roger (2022)

Luther: The Fallen Sun (2023)

Nike Training Club: Yoga con Xochilt (2023)

Nike Training Club: Fire & Flow (2023)

Nike Training Club: Enciende e inspira con Kirsty Godso (2023)

Nike Training Club: Comienza con Betina Gozo (2023)

Outlast (Temporada 1)

Rana Naidu (Temporada 1)

The Glory (Parte 2)

15 de marzo

Ariyoshi Assists (Temporada 1)

IWGP: Ikebukuro West Gate Park (Temporada 1)

Money Shot: The PornHub Story (2023)

La Ley de la Selva (Temporada 1)

Tiger and Dragon (Temporada 1)

Barbie: Skipper and the Big Babysitting Adventure (2023)

Dragged Across Concrete (2018)

Kick-Ass 2 (2013)

Riddick (2013)

Shadow and Bone (Temporada 2)

Still Time / Era Ora (2023)

Agente Elvis (Temporada 1)

Dance 100 (Temporada 1)

In His Shadow (2023)

Maestro in Blue (Temporada 1)

Noise (2023) Netflix Original – thriller belga.

Pul Pul Molcar (Temporada 2) – Serie infantil japonesa.

Sky High: The Series (Temporada 1)

El elefante del mago (2023)

Gabby’s Dollhouse (Temporada 7)

We Lost Our Human (Temporada 1)

22 de marzo