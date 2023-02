Natti Natasha envía mensaje a Karol G tras lanzamiento de su álbum

Luego del lanzamiento del álbum “Mañana será bonito” de la cantante colombiana, Karol G, muchas han sido las reacciones positivas, especialmente por su tema junto a su compatriota Shakira. Una de las artistas que se unió a las miles de felicitaciones fue la también exponente del género urbano, Natti Natasha.

La dominicana dejó un mensaje a través de su Instagram felicitando a Karol G por su nuevo proyecto.

“Que mañana y todos los días sean bonitos para ti! Y todas las chicas de la industria! 🌺🌸✨ Felicidades por tu lanzamiento mi @karolg que sigas con esa buena vibra!”, lee el mensaje de Natti Natasha quien lo publicó junto a una foto en la que aparece con Karol G.

Karol G lanza su álbum “Mañana será bonito”.

El disco es una colección de 17 canciones íntimas, demostrando un lado de la artista que va más allá de su nombre artístico y da a sus fans un vistazo a las emociones más íntimas que Carolina tuvo al superar el desamor. En este nuevo álbum, la artista demuestra todo su talento como intérprete y autora, además de su destreza en la producción como coproductora de los temas “TUS GAFITAS”, “GUCCI LOS PAÑOS” y “MIENTRAS ME CURO DEL CORA”. Repleto de colaboraciones que resaltan el amplio alcance creativo de Karol, ‘MAÑANA SERÁ BONITO’ cuenta con algunas de las estrellas más destacadas del momento, así como de artistas emergentes como Angel Dior, Bad Gyal, Carla Morrison, Justin Quiles, Maldy, Quevedo, Romeo Santos, Sean Paul, Sech y Shakira. ‘MAÑANA SERÁ BONITO’ ya está disponible en todas las plataformas digitales.

‘MAÑANA SERÁ BONITO’ representa una nueva era para Karol G donde da vida a sus emociones mientras se reinventa a través del proceso de duelo tras una ruptura. Este aventura se manifiesta aún más con su cambió de color de pelo de azul a rojo, lo que le permitió dar al mundo y a la vida una nueva visión. El álbum presenta a Karol con una extensa gama de sentimientos, desde el rencor y la tristeza hasta la fuerza y la sensualidad. Para el tema central del álbum, “TQG” (Te Quedo Grande / Too Big For You), colaboró con Shakira para crear un tema reggaeton/pop. La esperada colaboración fue confirmada el 20 de febrero por ambas intérpretes en un anuncio en Times Square, al que acudieron una multitud de fanáticos. Marcando la primera vez que dos de las voces más poderosas de Colombia trabajan juntas, la canción promete convertirse en un himno para quienes se liberan del dolor del desamor.

Sumando a la lista de aclamados colaboradores del álbum están los productores Ovy on The Drums, FINNEAS y Linda Goldstein.

El álbum llega poco después de “X SI VOLVEMOS” junto al Rey de la Bachata, Romeo Santos, que ha acumulado más de 69 millones de reproducciones a través de las plataformas digitales. Con ‘MAÑANA SERÁ BONITO’, la ganadora del Latin GRAMMY seguirá sumando hitos a su carrera, que incluye haber sido la artista latina con más reproducciones del mundo en Spotify durante dos años consecutivos y haber logrado la gira norteamericana más taquillera de todos los tiempos por una artista latina, además de figurar en el Top 10 de Pollstar de las giras musicales más exitosas del mundo con su “$trip Love Tour”.El pasado fin de semana cautivó a miles de personas con una espectacular presentación en el festival más importante de Latinoamérica, el Festival de Viña. En el festival interpretó ‘MAÑANA SERÁ BONITO’ en vivo por primera vez, dando a los asistentes un primer vistazo al nuevo álbum. Dominando el escenario como siempre, Karol recibió Gaviotas de Platino y Oro. El día anterior a su actuación, durante su rueda de prensa, recibió placas de Universal Music que certificaron 6.6 mil millones de reproducciones en Argentina y 3.5 mil millones en Chile, destacando sus éxitos en la región del festival.