‘La Casa de los Famosos’: Las dos confesiones que ‘mantienen humilde’ a Osmel Sousa

En medio de su estadía en ‘La Casa de los Famosos’ Osmel Sousa ha dado a conocer diferentes aspectos de su vida, mostrando así una parte de él que sus fanáticos no sabían. De esta manera, no solo los seguidores del Reality Show más popular de Telemundo han dado a conocer el respeto que le tienen al reconocido ‘Zar de la Belleza’, sino también al resto de los integrantes de la casa, quienes a diario intentan tener una amena charla con él, y esta vez confesó dos de los momentos que lo ‘mantienen humilde’.

El día que confundieron a Osmel con Walter Mercado

Han pasado 6 semanas del momento en el que Osmel Sousa decidió aceptar el reto junto a otros famosos de vivir esta experiencia en el programa de Telerrealidad, en donde cada uno ha recordado diversos momentos de su vida, entre estos Osmel, quien aseguró que una vez lo confundieron con el puertorriqueño Walter Mercado.

“Hace algunos años, yo llegue a un hotel en Panamá, cuando llego del aeropuerto en el carro, me bajo por la maleta y el portero del hotel dice muy efusivamente: ‘¡Que placer tenerlo aquí señor Walter Mercado!’, y yo: ‘Míreme, míreme bien la cara que yo no soy ningún Walter’”, reveló el cubano - venezolano.

Piden a Osmel tomar una fotografía

Asimismo, mientras comentaba el instante en que lo confundieron con el astrólogo puertorriqueño, también reveló una anécdota que lo dejó sorprendido.

“Después me pasó en un Mall de Miami que vienen dos señoras y me mira y me dice: ‘Ay una Foto’, yo me paro (posando) y me da la cámara y dice: ‘No, que nos tome la foto’” confesó el Zar de la Belleza entre risas, mientras el resto de los integrantes de ‘La Casa de los Famosos’ lo escuchaban y sonreían.