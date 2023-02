¡Espectacular! Gilberto Santa Rosa hace llorar a Víctor Manuelle con soneo en su honor

Un homenaje lleno de estrellas se llevó a cabo anoche en los Premios Lo Nuestro donde el salsero Víctor Manuelle recibió un galardón por su trayectoria.

El homenaje comenzó con Noel Schajris y el puertorriqueño Tito Nieves interpretando el tema “Tengo ganas”. Seguidos de Jerry Rivera quien se encargó de entonar el éxito “Dile a ella”. Luego, su excorista y ahora solista Norbeto Vélez llegó al escenario para interpretar el tema “He tratado”. Finalmente llegó su mentor Gilberto Santa Rosa para unirse al tema y finalizar con su soneo.

El artista, que ya suma 30 años de carrera, agradeció el homenaje, que dedicó a su familia, pero en especial, a la fanaticada que lo ha acompañado durante todo el trayecto.

“Siempre agradecido con la industria que reconoce el arduo trabajo, con mi familia, que nunca duda en apoyarme en una carrera que no es sencilla para ellos y, por supuesto, con el público que me ha seguido a través de este largo viaje, que me ha llenado de tanta alegría”, dijo emocionado el artista, tras recibir el galardón.

Este es solo el inicio de la celebración de Víctor Manuelle en 2023, pues se alista para iniciar una gira de conciertos con la que celebrará sus tres décadas en la música.

La primera fecha que se anuncia es en el Coliseo de Puerto Rico, el sábado 3 de junio, en una producción de Paco López para No Limit Entertainment.

“Estamos listos para presentar un espectáculo de primera categoría, como los fanáticos de Víctor Manuelle se merecen. Ese público tan diverso que lo sigue tendrá allí el ambiente salsero que tanto ha estado esperando para celebrar los 30 años de Víctor”, dijo el productor Paco López sobre el evento.

“He procurado reunir cada uno de los temas que han marcado mi carrera en los pasados 30 años. No fue fácil pero el resultado, sin duda, ha sido maravilloso. Prometo una velada con lo mejor que hemos presentado en estas tres décadas para el salsero de salsa pesada, para el romántico y para el urbano”, añadió, por su parte, el cantante.

Los boletos para esta celebración de 30 años de carrera musical ya están disponibles por Ticketera

Lanza su nuevo vídeo

Y para cerrar el mes del amor con un nuevo lanzamiento, Víctor Manuelle estrena el video del tema “Devuélveme un te amo”, canción inspirada en su nieta Dylara Valentina. El emotivo video fue grabado en Colombia, y dirigido por Justin Braham para JJ Entertainment.

“Este es el tipo de tema que la gente no descubre la intención hasta el final, hasta que lo explique. Es un tema que se le puede dedicar a ese amor puro y limpio, pero en realidad se lo dedico a mi nieta. Y voy describiendo ese amor que siento desde que llegó a mis brazos y cómo fue ese milagro que tanto le pedí al cielo y cómo vivo esperando que me devuelva ese te amo que tanto le he profesado”, explica el cantante quien compuso el tema junto a Lenny Rafael Salcedo Abreu.