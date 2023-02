¿Te gustó Your Place or Mine? Estas son las películas que participó su creadora, Aline Brosh McKenna

Las comedias románticas son un género que cuenta con más cantidad que calidad. Sin embargo, cuando está Aline Brosh McKenna detrás de ese proyecto, los usuarios pueden tener garantía de éxito.

La guionista y ahora directora estadounidense, es la mente detrás de la última película de Netflix, Your Place or Mine, protagonizada por Ashton Kutcher y Reese Whiterspoon, que a pesar de algunas críticas, se ha posicionado entre la favorita de los usuarios durante este fin de semana.

La cineasta es conocida por su trabajo detrás de varios títulos de este particular género, siendo su más grande éxito, The Devil Wears Prada” (2006), protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway.

Brosh McKenna ha sido nominada a varios premios a lo largo de su carrera, incluyendo el Premio de la Academia y el Globo de Oro por su trabajo en “The Devil Wears Prada”. Además de su trabajo en cine y televisión, ha escrito obras de teatro y ha sido miembro del consejo de administración del sindicato de guionistas de América (Writers Guild of America).

A continuación conoce los títulos que cuentan con la pluma de Brosh McKenna.

Películas de Brosh McKenna en plataformas streaming.

Crazy Ex Girl Friend (Netflix)

Rebecca Bunch, una chica con depresión, ansiedad y que sufre alucinaciones de vez en cuando, que siente que vive anestesiada por su (exitoso) empleo como abogada de éxito en Nueva York.

No sé cómo lo hace (Netflix)

La empleada de una empresa de gestión financiera de Boston, Kate Reddy, lucha diariamente para equilibrar las demandas de su carrera profesional y las necesidades de su esposo y niños. Cuando ella se hace cargo de una importante cuenta que requiere viajes frecuentes a Nueva York, y su esposo consigue un nuevo trabajo, Kate tiene más problemas. La vida de Kate se complica más por su nuevo compañero, Jack Abelhammer, quien la seduce.

El diablo viste de Prada (Disney+)

El mundo de la moda está gobernado por la déspota y sofisticada Miranda Priestly. Trabajar como su ayudante podría abrirle cualquier puerta a la inocente Andy Sachs, pero para ello tendrá que encajar entre las periodistas de la revista Runway.

Cruella (Disney+)

La joven Estella está decidida a hacerse un nombre en el mundo de la moda. Tras hacerse amiga de la baronesa von Hellman, una leyenda de la moda, abraza su lado malvado para convertirse en la vengativa Cruella.

Leyes de la atracción (Apple tv)

La superestrella internacional Pierce Brosnan (Die Another Day, The World Is Not Enough) y la galardonada actriz Julianne Moore (The Hours, Far From Heaven) interpretan a dos abogados de divorcio de Nueva York que a menudo compiten entre sí en la corte, pero terminan en una relación romántica. Cuando se casan, ¿pueden evitar las mismas disputas domésticas que afectan a sus clientes con problemas matrimoniales?

Compramos un zoológico (Disney+)

Después de la prematura muerte de su esposa, el periodista de Los Ángeles Benjamin Mee decide empezar de nuevo renunciando a su trabajo y mudando a sus niños a una propiedad en el Parque de Vida Silvestre Rosemoor. A pesar de haber estado cerrado durante años, Rosemoor es hogar de muchos animales, a los que cuidan Kelly Foster y su equipo. Mee abre su corazón y su chequera, y él, Kelly y otros implicados reforman el zoológico.

27 vestidos (Disney+)

Jane vive para complacer a los demás. Apasionada de las bodas, ha sido en 27 ocasiones dama de honor y su sueño sería casarse con el traje de novia de su madre. Un hombre se enamora de ella, pero sus intentos de llamar la atención de Jane fallan.