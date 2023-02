Presentan a los candidatos de Mister Puerto Rico Model 2023

Ocho jóvenes de diferentes partes de la isla fueron seleccionados para conformar la nueva edición del certamen de belleza y moda masculino Misters of Puerto Rico 2023.

El pasado domingo en el restaurante Mil Amores, se realizó la presentación oficial de los nuevos rostros que competirán por los títulos que otorgará la edición número 23 de este importante evento que se ha dedicado a la preparación y representación de inumerables exponentes de la belleza masculina.

Ante casa llena, los misters irrumpieron en un desfile inicial con ropa deportiva presentada por Vitamin Plus y luego en vestimenta casual para así recibir las bandas de los pueblos que estarán representando. Además, cada candidato tuvo la oportunidad de presentarse y hablar sobre la labor social que están realizando en favor de los animales rescatados y sobre la concientización y conservación del medio ambiente.

El grupo está conformado por Kidanny Flores de Aguas Buenas, José Rivera de Canóvanas, Luigy Padilla de Carolina y Aaron Lecleres de Cidra. También compiten; Jeffrey Rodriguez de San Germán, Jahred Sánchez de San Juan, Kevin Ayala de Trujillo Alto y José Luis Mendoza de Vega Baja.

Durante la velada se anunció que a través del evento serán electos dos ganadores que representarán al país internacionalmente.

“Hoy marcamos el reinicio de Misters of Puerto Rico y nos sentimos más que contentos de saber que contamos con los recursos, el equipo y todo lo necesario para que nuestros ganadores vivan la mejor de las experiencias. Oficialmente ya contamos con la licencia del Mister Earth International y próximamente anunciaremos otro gran evento al que viajará el nuevo Mister Puerto Rico Model 2023″, sostuvo Rubén Díaz, quien por 23 años ha dirigido la franquicia local.

La velada culminó con la entrega de varios premios especiales: Best in Runway que recayó en Mister Trujillo Alto, Kevin Ayala, Best Personal Presentation lo recibió Mister Canóvanas, mientras que el galardón de Best Personal Style lo obtuvo en Mister Cidra.