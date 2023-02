José Alfredo asegura que en Ponce le impidieron participar de actividad por su orientación sexual

El cantante José Alfredo decidió no callar más, luego que hoy se sintiera identificado con las denuncias realizadas por el activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano, quien tildó de “expresiones homofóbicas” los comentarios que realizó la primera dama de Ponce, Miyady Velázquez Pagán, en el podcast del padre Orlando Lugo el pasado fin de semana.

Según Serrano Velázquez Pagán por catalogó a las personas LGBTQ+ como “confundidas, limitadas, atadas, dolidas, heridas que escogieron ese método de la homosexualidad porque fueron violadas, abusadas, ultrajadas a muy temprana edad”.

José Alfredo, por su parte, relató que fue discriminado por la primera dama de Ponce, luego que le denegara su participación en un evento que se realizaría en noviembre de 2021 en las escalinatas del Teatro La Perla en Ponce. El cantante y actor, dijo que la Velázquez Pagán no autorizó su partipación por este ser abiertamente homosexual y por haber participado para entonces en la parada orgullo gay en Cabo Rojo.

José Alfredo

“En noviembre de 2021 a mí se me hizo el acercamiento para presentarme en un evento que se llama Antesala. A ese evento yo accedí a dar mi talento porque se trataba de un iniciativa en donde estaba tratando de reactivar las artes en Ponce. Ponce no hay lugares donde uno pueda hacer teatro, presentaciones. Es un pueblo que ante el cierre del Teatro La Perla, pues está un poco lastimada la escena artística y la escena cultural y estaban haciendo estos eventos en las escaleras del Teatro La Perla a modo de hacer un llamado al municipio a que pusiera los ojos sobre el teatro la Perla y yo accedí”, relató.

“Muy gustosamente accedí a presentarme y ahí es que nace el suceso de que la productora Maddy Rivera, quien me extendió la invitación para formar parte de este evento, no recibió el endoso de la actividad. Estuvo insistiendo en el municipio para que procediera a entregarle el endoso y el municipio al ella hacerle el acercamiento le indicaron que ellos tenían una gran preocupación porque las actividades que ella estaba realizando había mucha participación de la comunidad LGBTT y le comunicaron que era preocupante para ellos mi participación porque yo era un cantante abiertamente homosexual y que recientemente me había presentado en la parada de orgullo en Boquerón. Eso fueron los argumentos que ellos utilizaron para imposibilitar la entrega del endoso a la actividad”, aseguró el cantante.

La actividad, según José Alfredo se llevó a cabo pero sin su participación.

José Alfredo indicó que se une a las denuncias de Pedro Julio Serrano “porque no es la primea vez que ella (la primera dama)se expresa de esta manera y de alguna manera u otra busca censurar a la comunidad ya sea con sus expresiones o con sus acciones”.

El artista sostuvo, además, que no descarta tomar acción legal o cualquier otra iniciativa para dar a respetar su arte y a la comunidad LGBTQ+.

“Alzo mi voz en nombre de aquellas personas de la comunidad que al igual que yo son arte, bailan, cantan, declaman, que en un momento se puedan ver censuradas o imposibilitadas de poder desarrollar su arte por su preferencia sexual. La preferencia sexual de cada cual no debe ser un impedimento. Es algo con lo que nacimos, no fue algo que elegimos. No como el odio. Uno decide odiar, el amor es algo natural en nosotros, es algo que nace”, dijo.

“A veces uno no hace caso a estas cosas, pero no es hasta que te calan y tu ves todo el esfuerzo que has hecho y vamos mi lucha como artista es representar a las minorías. Es que gente de la comunidad se vea representada en mí y por eso soy abiertamente parte de la comunidad y en todo lo que pueda siempre busco visibilizar y normalizar, porque es cuestión de normalizar lo que es la comunidad”, añadió.

Reacciona el alcalde de Ponce

El alcalde Luis M. Irizarry Pabón, por su parte, indicó en declaraciones escritas que las declaraciones de la primera dama la doctora Miyady Velázquez Pagán, en un podcast que modera el Padre Orlando Lugo Pérez a través de varias plataformas digitales, “pertenecen a su criterio personal” y no representan su opinión ni la política pública de su administración.

“Nuestra gestión gubernamental ha sido, es y seguirá siendo la de mantener una Alcaldía de puertas abiertas para todos, sin excluir o discriminar a persona alguna por la razón que sea”, dijo.