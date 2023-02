Gilberto Santa Rosa y Yolandita Monge se unen por primera vez para cantar “Si te cansaste de mí” en vivo

Este pasado fin de semana Gilberto Santa Rosa presentó su ya tan esperada y distintiva gira del amor ante casa llena en el Dr. Phillips Center en Orlando, FL y el James L. Knight Center en Miami, FL. En los conciertos que estuvieron llenos de amor, clásicos y muchas emociones, una de las grandes sorpresas fue la incorporación de la diva de la interpretación Yolandita Monge quien acompañó a Santa Rosa para juntos cantar por primera vez en vivo su nuevo tema Si te cansaste de mí.

La inesperada unión de los intérpretes tomó por sorpresa a los asistentes en ambos conciertos, quienes con euforia y emoción recibieron a Yolandita y la acompañaron también para entonar su exitoso tema Como Puedes.

“Tener el privilegio de contar con mi querida Yolandita Monge en estos conciertos que ya la gente ha hecho especiales, fue para mí un gran honor. Fueron dos noches importantes con mi gente de la Florida y que mejor que hacerlo compartiendo escenario con una figura como ella. También agradezco al compañero Lefty Pérez que se unió a estos maravillosos conciertos. Estoy feliz y bien agradecido con toda la fanaticada que se dio cita y me permitió presentarme ante casa llena. No hay mejor manera para celebrar este mes que recibiendo las muestras de amor y cariño del público que me ha acompañado por tanto años”, explicó el Caballero de la Salsa.

En ambos conciertos Gilberto también recibió la visita de colegas que fueron a disfrutar del espectáculo y en su acostumbrado Mira quien llegó el público reclamó con euforia que subiera al escenario a Jerry Rivera en Orlando y a Felo Barrio en Miami.

Al momento, ambos artistas se mantienen concentrados trabajando en grandes proyectos de manera individual. Santa Rosa cerrará con broche de oro su histórico Camínalo Tour visitando grandes escenarios de Europa a partir del 1 de marzo. Mientras que, por su parte, Yolandita, alista sus esfuerzos para continuar cumpliendo sus compromisos musicales y preparando nuevas sorpresas para su público.