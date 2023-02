Jennifer Fungenzi se quita el apellido “Cosculluela” de Instagram

La influencer y modelo Jennifer Fungenzi recibió la aprobación de la red social Instagram para cambiar su nombre de usuario y eliminar el apellido Cosculluela como se lo había pedido su expareja el exponente urbano José Fernando Cosculluela mediante un documento legal.

Fungenzi compartió con sus seguidores que su nuevo nombre de usuario es @jenniferfungenzi el cual también cuenta con la marca de verificación que aprueba la red social.

“NO PUEDO CREERLO !!!!!! DIOS MIO cuantas cosas buena han pasado en el día de HOY, tu eres tan GRANDE MI DIOS !!!!!!! GRACIAS GRACIAS OFICIALMENTE JENNIFER FUNGENZI”, escribió.

El pasado 26 de enero, el exponente urbano José Fernando Cosculluela Suárez “Cosculluela” envió a través de sus abogados una carta de cese y desista a su expareja Jenniffer Fuguenzi Jaques para que deje de utilizar el apellido “Cosculluela”.

En el documento legal publicado por el comunicador Fernan Vélez “Nalgorazzi” se le solicita a la exesposa del exponente urbano que desista de utilizar el apellido del exponente urbano en los medios de comunicación, redes sociales y actividades comerciales y/o privadas de cualquier índole.

“Usted continúa usando a esta fecha el apellido Cosculluela como apellido legal en los medios de comunicación, ante terceros y las redes sociales (Instagram, Facebook, etc.), como si fuera parte de la familia Cosculluela cuando en realidad ya no es parte de la familia Cosculluela. Le informamos que los actos del uso del apellido “Cosculluela” no son autorizados por nuestros representados y su uso equivalen a una falsa representación” , lee el documento firmado por el licenciado Jean Paul Vissepó Garriga.

“Yo estoy loco por prender”: Fiscalía presenta mensajes de texto entre Cosculluela y su expareja

En la continuación de la vista preliminar del caso dele exponente urbano José Fernando Cosculluela Suárez se presentaron mensajes de texto comprometedores que podrían demostrar el trato de este hacia su expareja, la modelo Jennifer Fungenzi.

Los mensajes presentados ocurrieron durante el mes de abril del año 2022 y hablan sobre dos incidentes distintos. El primero donde alegadamente el artista amenazó con un arma a la mascota de su expareja y el segundo cuando ocurrió el incidente donde se incendiarios los vehículos de Fungenzi en su residencia en Palmas del Mar en Humacao.

En los mensajes se muestra un tono amenazante por parte del exponente urbano con su expareja a quien también amenazó con “prender” el vehículo de esta.

Durante una vista anterior, el fiscal el fiscal Miguel A. Hornero Colón había indicado que el ministerio público tiene más de 3 mil mensajes de texto como prueba en el caso.

Cosculluela : “Tienes 10 segundos para bajar y tú no estabas atrás. tú sabes lo que estas haciendo. Yo me busco la prisión, tú búscate quién te mantenga.”

: “Tienes 10 segundos para bajar y tú no estabas atrás. tú sabes lo que estas haciendo. Yo me busco la prisión, tú búscate quién te mantenga.” Fungenzi : “Deja de hacer loqueras, por el amor de Dios”

: “Deja de hacer loqueras, por el amor de Dios” Cosculluela : “Yo estoy loco por prender. Tú no sirves”.

: “Yo estoy loco por prender. Tú no sirves”. Cosculluela : “Tienes 3 segundos para salir”

: “Tienes 3 segundos para salir” Cosculluela : “3″

: “3″ Cosculluela : “2″

: “2″ Cosculluela : “¿Dónde caraj** tú estas?”

: “¿Dónde caraj** tú estas?” Cosculluela : “Te jod**te”

: “Te jod**te” Cosculluela: “Tienes un segundo pa’ salir que la guagua está tan linda pa’ prenderla. Bye Chikki. Jod** a los nenes”

(Crédito: Según reseña Telenoticias)

Al salir de sala, Cosculluela fue abordado por la prensa sobre los mensajes de texto que fueron presentados y este los describió como “embustes, una película de acción”.

La vista próxima vista se llevará a cabo el 21 de marzo.

Las autoridades presentaron anoche 15 cargos contra José Fernando Cosculluela conocido en el ámbito artístico como “Cosculluela” por un patrón de violencia doméstica contra su expareja.

Los cargos fueron presentados por la Unidad Especializada de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del Departamento de Justicia.

El exponente de música urbana enfrenta 13 cargos bajo la Ley 54 de 1989, conocida como la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, y dos cargos por violaciones a la Ley de Armas de Puerto Rico, según detalló el coordinador de la Unidad Especializada de la Fiscalía de Humacao, el fiscal Miguel A. Hornero Colón.