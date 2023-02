Critican a la cuñada de Marc Anthony por no parecerse a Nadia Ferreira

Nadia Ferreira, la esposa de Marc Anthony, se ha convertido en la mujer más envidiada y cotizada del mundo de la moda y el espectáculo.

Aunque muchos consideren que es una mujer “egocéntrica” por ser modelo y por su relación con el cantante, la joven ha demostrado que es muy humilde y familiar.

Nadia tiene una gran relación con su mamá Ludy, quien la sacó adelante sola y siempre la ha apoyado en cada paso que ha dado, y también con su hermana, Eli.

Pocos saben de la hermana y ahora cuñada de Marc Anthony, pero en redes circulan algunas imágenes de ella junto a Nadia, y han mostrado lo peor de la sociedad, pues la critican por su físico.

Ella es la hermana de Nadia Ferreira, que es criticada por su físico

Eli Ferreira, es la hermana de Nadia, quien es mayor que ella y tiene un hijo, y ha sido un gran apoyo para la ahora esposa de Marc Anthony.

🤩 RUMBO A LAS PREELIMINARES 🤩



👉 Ludy Ferreira (madre), Eli Ferreira (hermana) y @abdalao , el mejor amigo de Nadia Ferreira ya se encuentran rumbo al local donde se realizará las preeliminares de @MissUniverse #MissUniverso #MissUniverso2021 #Trece #SiempreConectados pic.twitter.com/tGfAoW2eFK — Trece (@trecepy) December 10, 2021

En cada concurso en el que participó, incluyendo en el Miss Universo, Eli estuvo apoyándola junto a su madre, y le hizo saber que estaba ahí para ella.

Eli publicó una foto junto a Nadia Ferreira en la cena antes de su boda en la que la abraza y se ve que tiene el cabello largo, negro y aunque es hermosa la han criticado por no parecerse físicamente a la modelo.

Además, existe otra foto el día de su boda en la que Nadia posa con su hermana muy feliz, y Eli llevaba un vestido hermoso de brillos y escote y su cabello lo llevó recogido en un moño, luciendo hermosa.

Sin embargo, como no es delgada, ni de ojos claros como Nadia, ha recibido crueles críticas y las han comparado, llegando a decir hasta que es “adoptada” y es el “patito feo de la familia”, y mostrando lo peor de las redes.

“Pero esa hermana será adoptada, no se parece en nada a la belleza de Nadia y su mamá”, “esa hermana de Nadia es fea, ni se parecen”, “esa hermana es el patito feo de la familia jaja”, “pero que mujer tan fea, parece la chacha”, “no se parecen en nada, Nadia es hermosa, una muñequita, pero ella no”, y “la hermana fea jaja, pobre”, fueron algunos de los crueles comentarios en redes.

Esto deja ver lo cruel que pueden llegar a ser las redes, y que sin duda no hemos aprendido nada sobre no opinar del físico de las personas, pues Eli no tiene que ser idéntica a Nadia, ni cumplir con estereotipos, para ser una mujer hermosa.