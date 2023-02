Periodista de Telemundo revela su lucha contra el cáncer

La periodista de Telenoticias, Luis Sotero, reveló que enfrentó un diagnostico de cáncer de seno a sus 27 años de edad.

En entrevista con su compañero de trabajo, el periodista Jeremy Ortiz, esta contó el proceso que tuvo que recorrer tras descubrir una masa en uno de sus senos.

“No era maligno, en ese momento salió que estaba todo bien, sin embargo, pasó el tiempo y yo sentía como unas punzadas y sentía que esa que esa fibroadenoma estaba creciendo, así que esperé que pasaran los exámenes, esperé a estar un poco más tranquila y llamé al médico y en ese momento me mandaron a hacer unos exámenes. En ese momento cuando llego a donde las personas, me dijo: ‘si fueses mi hija te diría que lo que no es de uno se saca del cuerpo’”,

Posteriormente, contó que los médicos le indicaron que debían sacar la masa aunque en ese momento no sabían que se trababa de cáncer.

Por su parte, su madre contó lo difícil que fue el momento en que se enteró del diagnóstico de su hija.

La periodista decidió compartir su historia para hacer un llamado de conciencia a los jóvenes que estén pendientes a su cuerpo y acudan a realizarse exámenes médicos con tiempo.

Sus compañeros de trabajo en Telenoticias, destacaron la fuerza de la periodista quien a pesar del diagnóstico no dejó su trabajo ni su estudios.

Sotero se unió a Telenoticias en marzo de año 2021 tras destacarse como periodista en el desaparecido espacio Edición Digital Puerto Rico en Univisión. Esta se graduó de comunicaciones de la Universidad del Sagrado Corazón y posteriormente realizó una maestría en la Universidad de George Washington.

Además estudia derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.