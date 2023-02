Todo un éxito el especial “Bryan está de cupido”

El experto en belleza y presentador de televisión, Bryan Villarini presentó anoche su segundo especial llamado “Bryan está de cupido” por Wapa Televisión.

Como preámbulo al día de San Valentín, compartió un contenido emotivo con su toque personal para celebrar todas las manifestaciones de amor.

Durante el horario de transmisión de 9:00 a 10:00 p.m. fue el programa más visto en Puerto Rico, incluso frente al Súper Bowl, según la encuestadora Nielsen.

En el demográfico de Hogares, Wapa lideró con el 25.8% de share (11 puntos de rating), mientras que el Súper Bowl obtuvo 13.9% de share (6 de rating). Otro de los demográficos más significativos es el de Personas 18-49 años, en el que “Bryan está de Cupido” alcanzó el 23.9% de la audiencia (4.3) al compararlo con el 10% (1.8) del Super Bowl. De igual manera, fue el programa favorito entre las personas de 50 o más, acaparando el 25.4% (10 puntos) sobre el 13.6% (5.4) del juego de football americano.

“Me siento muy feliz con el resultado y por la confianza que me dieron para transmitir este tipo de contenido. Me hace estar más seguro de la misión que tengo como comunicador y como emisario del amor. Es un reto porque luego del éxito del primer programa, quisimos hacer uno aún más especial. Los protagonistas del programa fueron cada uno de los homenajeados que tuvieron la confianza de compartir sus historias conmigo y con el público. Me siento muy honrado de haber conocido a estas personas que nos demuestran que el amor es la clave para mantener esos núcleos unidos tanto en la familia, en la pareja y en la amistad. Agradezco la confianza de los televidentes por escoger ver este contenido que preparamos precisamente con amor para todos”, dijo Villarini.

A su vez, el presidente de Programación, Promociones y Producción, Jimmy Arteaga, celebró el apoyo del público. “Este es el segundo especial que Bryan hace. El primero, Bryan está de madre, también fue un éxito en audiencia y en parte es gracias a su personalidad y al gran equipo de producción que trabaja con profesionalismo y entrega. Los felicitamos por estos resultados y esperamos que el público pueda disfrutar de más especiales como estos”, indicó.

Acceda wapa.tv para disfrutar nuevamente del especial y para conocer más información sobre “Bryan está de cupido”.