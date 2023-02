Participante de “La Casa de los Famosos” abandona la competencia

El atleta y conductor de televisión, Aristeo Cázares, anunció ayer, viernes, su decisión de abandonar el programa “La Casa de los Famosos 3”, que se transmite por Telemundo.

Según reveló Cázares, su salida se debe a “motivos personales”.

“Los voy a extrañar mucho. Les envío este mensaje para decirles que no voy a poder continuar con ustedes. Me hubiera gustado mucho, pero hay razones personales por las que no puedo continuar (...) Espero que les vaya increíble...”, expresó a través de un video.

Cázares, quien ganó popularidad tras ganar la segunda temporada de Exatlón México, fue despedido por sus compañeros con aplausos.

Mientras, el presentador del programa, Héctor Sandarti, indicó que la situación no tiene nada que ver con la familia del deportista ni con él.

“Todos están bien”, dijo Sandarti antes de despedirse.

Cázares se convirtió en el segundo habitante en abandonar la casa desde que comenzó la competencia en enero pasado.